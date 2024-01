Calcio C, Cesena: il veglione di San Silvestri: il difensore è una garanzia

La finestra di gennaio 2024 si è aperta ufficialmente ieri, con il Cesena che al momento non ha alcun bisogno del mercato per potenziare una squadra al momento tirata a lucido e prima in classifica. Discorso un po’ diverso un anno fa, quando proprio a gennaio arrivò quello che probabilmente è stato il miglior acquisto dell’ultimo ventennio nel mercato di riparazione. Stiamo parlando di Luigi Silvestri, che ha appena chiuso un anno solare che difficilmente dimenticherà. Durante le feste, nella sua Palermo, il difensore centrale siciliano ha scoperto che nel 2024 diventerà papà di un maschietto, mentre sul campo ha archiviato un anno che ha sfiorato la perfezione e al quale è mancata davvero solo la ciliegina sulla torta, ovvero la promozione in Serie B. Arrivato dal Siena dodici mesi fa, il cugino di Prestia ha debuttato il 22 gennaio 2023 con la maglia del Cesena in campionato, entrando nell’ultima mezz’ora contro la Fermana. Successivamente ha totalizzato 31 partite da titolare nelle 31 presenze messe a referto (play-off esclusi) e il dato più significativo riguarda proprio queste partite.

Medie da record

In campionato, con Silvestri in campo, il Cavalluccio ha perso solo una partita in un anno: Cesena-Reggiana 1-2 dello scorso 20 febbraio. Questo perché a Olbia, nella prima giornata della stagione in corso, il numero 28 era squalificato a causa dell’assurda espulsione presa in amichevole a Imola ad agosto. Silvestri è quindi ancora imbattuto nell’attuale campionato e con lui in campo da titolare il Cesena passa da 2.42 punti a partita a 2.55. Leggermente inferiore è la media delle partite di campionato dell’intero anno solare 2023, che sono come già detto 31 da titolare, visto che il difensore di Palermo ha saltato anche le sfide contro Montevarchi (per scelta tecnica) e Lucchese (per squalifica) della scorsa stagione. Escludendo i play-off, dunque, il Cesena con Silvestri ha conquistato 31 punti nel girone di ritorno del campionato 2022-2023 e 46 punti nel girone di andata del campionato in corso. Totale: 77 punti in 31 partite. Se il Cavalluccio ha viaggiato a 2.35 punti di media a partita nell’anno solare, Silvestri ha sfiorato i due punti e mezzo (2.48). Molto significativo anche il dato che sta più a cuore di un difensore: i gol incassati. Che sono appena 4 nel girone di ritorno della passata stagione e 11 nel Lato A di questo campionato. Veloce riepilogo: con Silvestri titolare, il Cesena incassa 0.48 gol a partita.

Goleador

Il rimpianto più grande resta naturalmente la sconfitta casalinga contro il Lecco dello scorso giugno, che però esce dal conteggio trattandosi di una partita di play-off. Il difensore ha poi dimostrato non solo di saper difendere molto bene, ma anche di essere un fattore spesso determinante nell’area avversaria sulle palle inattive. Nell’anno 2023 appena salutato, Silvestri ha realizzato la bellezza di 7 gol in campionato: ben 4 nelle 14 presenze da gennaio a maggio (contro Siena, Virtus Entella, San Donato Tavarnelle e Vis Pesaro) e altri 3 nel girone di andata di quest’anno (contro Ancona, Vis Pesaro e Recanatese). Nel 2023 solo due centravanti come Simone Corazza e Cristian Shpendi hanno segnato di più in campionato con 11 gol a testa.