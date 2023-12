Calcio C, Cesena: il primo posto solitario tra i prof mancava dal 2009

Verona, stadio Bentegodi, 17 maggio 2009. Cesena, stadio Manuzzi, 2 dicembre 2023. Dopo 5.314 giorni dall’ultima volta, quando il Cesena di Pierpaolo Bisoli vinse il campionato di Prima Divisione nella stagione 2008-2009 strappando il punto-promozione sul campo dell’Hellas e chiudendo davanti a tutti, il Cavalluccio è tornato ieri pomeriggio al comando solitario di un campionato professionistico. Questo perché, al terzo tentativo, la Torres non ha risposto con una vittoria al successo del Cesena di sabato contro la Juventus Next Gen. I sardi non avevano sbagliato un colpo nelle due settimane precedenti, battendo prima la Vis Pesaro (al 94’) e poi il Gubbio, ma ieri sono stati bloccati dal fanalino di coda Fermana, trovando il pareggio con Ruocco dopo il vantaggio di Misuraca, e rischiando anche di perdere (rigore negato ai gialloblù sull’1-0 e chance fallita da Scorza sull’1-1). Dopo 14 anni e mezzo, dunque, c’è un Cesena primo da solo in un campionato professionistico, mentre l’ultima volta al primo posto solitario risale a Giulianova, ma si trattava dell’anno di purgatorio in Serie D. Se a Verona il primato del 2009 era arrivato con il fiatone, stavolta è legittimato da alcuni numeri che confermano l’eccellente momento di forma della squadra di Toscano.

Punti e gol

Dopo 16 giornate, il Cesena è la miglior squadra dell’intera Serie C. Nessuno ha conquistato 39 punti, nessuno è riuscito a segnare almeno un gol in tutte le partite e nessuno è riuscito ad arrivare (o avvicinare) 38 reti, che significa viaggiare alla media di 2.43 punti e di 2.37 gol a partita. Con la Juventus Next Gen è arrivato il terzo 1-0 nelle ultime cinque giornate, un risultato del tutto casuale dopo il tiro al bersaglio del secondo tempo di sabato, quando il Cavalluccio avrebbe potuto dilagare e segnare quantomeno altri tre o quattro gol. Gli sprechi di Kargbo e soprattutto Corazza, ma anche le parate di Daffara su Francesconi e Ogunseye, non hanno permesso al Cesena di chiudere prima i giochi, ma nel secondo tempo Pisseri non ha mai toccato il pallone, salvato all’ultimo secondo da un intervento prodigioso di Silvestri, sulla spizzata di Cerri per Guerra, nell’unica crepa difensiva della ripresa. Per la seconda volta consecutiva il Cesena ha vinto 5 partite consecutive e sabato sera a Recanati andrà a caccia della sesta, come era accaduto a ottobre nel posticipo di Arezzo (vinto), quando Toscano eguagliò il filotto da record di Castori nel 2005 in B.

Porta chiusa

Nelle ultime due partite di campionato, il Cesena ha concesso solo tre tiri in porta agli avversari: due nel giro di un minuto al Pescara e uno alla Juve Ng. E qui è salito in cattedra Matteo Pisseri, che sabato ha ripetuto i due prodigi dell’Adriatico sbarrando la strada a Comenencia. La parata sull’olandese volante della Juve ha ulteriormente allungato l’imbattibilità del Cesena, che sale a cinque partite consecutive senza incassare gol per un totale di 524 minuti di imbattibilità. L’ultima rete incassata dal portiere bianconero compirà un mese domani, visto che risale al 5 novembre, quando Di Massimo approfittò di una scivolata di Ciofi per portare in vantaggio il Gubbio. Era il minuto 16 al Barbetti e da quel momento la porta del Cesena è rimasta immacolata. Grazie all’1-0 di sabato, il Cesena di Toscano ha battuto il Cesena di Viali, che tra l’11ª e la 15ª giornata del campionato di Serie C 2021-2022 aveva tenuto chiusa la porta in cinque gare di fila (Teramo, Pistoiese, Pescara, Reggiana e Fermana) per un totale di 500 minuti, cioè dal gol di Magnaghi in Cesena-Pontedera 2-1 alla rete di Merkaj nella sconfitta di Chiavari contro l’Entella (3-1). In C, nel calcio professionistico, l’imbattibilità più lunga resta quella del Cavalluccio di Benedetti, con la porta di Cristiano Scalabrelli che rimase chiusa per 676 minuti dalla 1ª all’8ª giornata, fino al gol del carpigiano Sala. Inarrivabili sono i 1.251 minuti (con 13 gare di fila senza prendere gol) di Claudio Mantovani, che sabato era presente al Manuzzi, tra la 22ª e la 36ª giornata del campionato di B 1972-1973, record tuttora imbattuto. In entrambi i casi il Cesena festeggiò la promozione a fine stagione.