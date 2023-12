Calcio C, Cesena: il Giudice Sportivo chiude la curva Mare contro il Pontedera

Dopo gli incidenti di Pescara, il Giudice sportivo della Lega Pro ha chiuso la curva Mare del Manuzzi per una gara. “La decisione vale per la “seconda gara casalinga dopo il comunicato”. Al Cesena anche 500 euro di multa. La squalifica vale per Cesena-Pontedera che al momento non ha una data esatta, ma è il secondo appuntamento casalingo del girone di ritorno. Sarà da valutare solo nei prossimi giorni se un abbonato di curva Mare potrà entrare in altri settori, visto che la giurisprudenza dei casi passati non ha indicato una linea chiara.

Il dispositivo

Nel dispositivo (qui il testo integrale) si legge che “I sostenitori della società Cesena, posizionati nel Settore Curva Ospiti, hanno lanciato: al 41° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel proprio Settore. In più tra il primo e il secondo tempo, hanno lanciato un petardo all’interno del proprio Settore che esplodeva nelle vicinanze di due Steward con conseguenze lesive a carico degli stessi, i quali venivano trasportati al Pronto Soccorso. Dal supplemento di relazione richiesto alla Procura Federale emerge che i tifosi, fra i quali vi erano gli autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare, in larga maggioranza (403 sui 676 presenti) il Settore “Curva Mare Inferiore” e “Curva Mare Superiore”.