Calcio C, Cesena; gli under hanno portato 11 gol e 9 assist

Davanti al pullman di giovani parcheggiato dalla Juventus Next Gen sabato pomeriggio al Manuzzi, con otto under in campo alla palla al centro, il Cesena ha risposto con la solita miscela esplosiva: un blocco solido di trentenni rinfrescato dai baby cresciuti in casa. Per la prima volta in questa stagione, proprio davanti alla squadra più giovane per definizione, Toscano è partito con un poker di under “made in Cesena”: Simone Pieraccini in difesa, Antonio David sulla corsia sinistra, Matteo Francesconi a centrocampo e Cristian Shpendi a guidare l’attacco. Poi il gemello è uscito, ma il Cavalluccio ha comunque continuato a giocare con la Formula 4 grazie all’ingresso (decisivo) di Tommaso Berti, che ha suonato il violino nel secondo tempo.

Nel tiro al bersaglio della ripresa, spicca naturalmente il gol, costruito “in casa”: calcio d’angolo perfetto di David e colpo di testa da tre punti di Pieraccini, dopo che Francesconi aveva apparecchiato l’azione da cui era nato il corner (chiusura di Stivanello sul taglio di Kargbo). Insomma, anche sabato il peso dei più giovani è stato un fattore, al pari della parata di Pisseri sullo 0-0, del muro alzato da Prestia e Silvestri in difesa, dalle scorribande di Adamo e Kargbo e naturalmente dal mastice di De Rose, tanto per fare qualche esempio.

Gol pesanti

Con il pieno di sabato, dopo 16 giornate di campionato il minutaggio dei baby cresciuti nel settore giovanile del Cesena sale a 3.130 minuti così suddivisi: 846 per Francesconi, 736 per Shpendi, 626 per Berti, 495 per Pieraccini, 345 per David e 82 per Giovannini. Ma l’utilizzo della linea verde ormai non fa più notizia e ogni settimana è una piacevole conferma, visto che Toscano è sempre stato coerente e non si è mai fatto condizionare dalla carta d’identità. Ad illuminare lo straordinario girone d’andata del Cavalluccio è il peso che hanno questi giovani, cioè la capacità di determinare o di essere decisivi dentro alle 16 partite finora disputate dalla squadra. Se l’uomo più utilizzato (Francesconi) non è ancora entrato nel tabellino, pur avendo sfiorato due volte il gol dalla stessa mattonella contro Carrarese e Juventus (miracoli di Bleve nella prima occasione e di Daffara nella seconda), in tre hanno già segnato: 8 gol per Shpendi, che è anche il capocannoniere del campionato, 2 per il sorprendente Pieraccini nelle ultime due gare giocate in casa, e una rete per Berti, che si era sbloccato contro il Rimini. In totale sono 11 gol in 16 giornate, che hanno portato nelle casse del Cesena 9 punti in più: +4 grazie ai gol-vittoria del gemello contro Spal e Pescara, +4 grazie alle due reti decisive del difensore di Coccolia contro Lucchese e Juve Next Gen e +1 grazie al piattone vincente del momentaneo 2-1 di Berti nel derby (il gol-vittoria è considerato quello di Donnarumma).

Quanti assist

L’elenco delle buone notizie non finisce qui, perché dai piedi degli under sono piovuti anche assist. In totale sono 9 e al comando di questa speciale classifica c’è Berti, che ne ha distribuiti 5, mentre a quota 2 ci sono Shpendi e David, che ha firmato l’ultimo nella sfida di sabato contro la baby Juve. Dopo 16 giornate, dunque, i sei calciatori cresciuti nel settore giovanile del Cesena hanno segnato 11 gol e distribuito 9 assist. Alzi la mano chi, tranne Artico e Toscano, ci avrebbe creduto all’inizio della stagione.