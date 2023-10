Calcio C, Cesena: giovedì esami per Shpendi

Il Cesena ha già fissato per domattina gli esami strumentali per Cristian Shpendi, vittima di un problema muscolare nel finale di Finlandia-Albania Under 21 di venerdì. Shpendi si è già sottoposto ai primi accertamenti a Durazzo domenica sera. Accertamenti che non hanno evidenziato lesioni ma solo un affaticamento muscolare. Ieri Cristian era in tribuna per Albania-Montenegro, vinta dai suoi compagni con il gemello Stiven protagonista: si è conquistato il rigore trasformato da Berisha e ha firmato il 2-0 definitivo. Oggi i due Shpendi torneranno in Italia, con Cristian atteso a Cesena nel tardo pomeriggio. Dopo gli esami strumentali di domani, qualora fossero escluse lesioni, staff sanitario e staff tecnico decideranno se far lavorare Shpendi subito o se lasciarlo a riposo per una giornata, facendolo riprendere venerdì. Intanto ieri Donnarumma è tornato in gruppo.