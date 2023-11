Calcio C: Cesena, finita l’emergenza in attacco per Toscano torna l’ora delle scelte

A casa di Zeman con un attacco zemaniano. Dall’alto dei suoi 36 gol (record assoluto tra i professionisti in Italia) il Cesena si prepara a viaggiare verso Pescara e il maledetto stadio Adriatico, nel giardino di un allenatore che storicamente ha sempre pensato prima a come segnare i gol e poi a come non prenderli. Il Cavalluccio, nel dubbio, ne segna tanti e ne prende pochi e proprio grazie a questa forbice (36-11 per un mostruoso +25 di differenza reti) da due giornate è primo in classifica. Curiosamente la squadra di Toscano si è arrampicata in vetta proprio nel corso della settimana più temuta, cioè dopo la tanto discussa espulsione di Corazza a Gubbio, con tre giornate di stop, e durante l’ultima finestra Fifa per le nazionali, con le convocazioni di Shpendi e Kargbo a mutilare le rotazioni offensive. In questo lasso di tempo, con Corazza fuori tre partite, Kargbo due e Shpendi una, il Cavalluccio ha segnato 8 gol. Ma da sabato sera torna l’abbondanza in attacco e questa è la prima buona notizia per Toscano, che dovrà scegliere due attaccanti dal suo mazzo da quattro.

Da Pescara a... Pescara?

Quest’anno il tecnico calabrese ha sempre utilizzato dal primo minuto il suo “pupillo” Corazza, che fino all’espulsione del Barbetti non aveva mai saltato una partita e non aveva mai cominciato in panchina. Il rientro sembra scontato, curiosamente nello stesso stadio dove il Joker ha segnato il suo ultimo gol con la maglia del Cesena in campionato, esattamente un mese fa contro il Pineto. Poi ha giocato 90’ con la Carrarese e altri 2 a Gubbio, prima di farsi espellere e fermarsi per tre turni. Curiosamente, dopo 14 giornate, Corazza ha giocato gli stessi minuti di un anno fa: 820. Nella scorsa stagione aveva giocato 10 gare da titolare su 14, quest’anno 11, ma Gubbio vale solo per le statistiche. Diverso è il fatturato: oggi Corazza ha segnato 6 gol (doppiette con Ancona e Fermana più due reti con Spal e appunto Pineto), l’anno scorso ben 8, con il tacco iniziale di Rimini e 7 gol consecutivi nel giro di cinque partite con Imolese, Reggiana, Fiorenzuola, Montevarchi e Gubbio. La vera differenza, rispetto a un anno fa, sta nel peso dei gol: nella passata stagione i più pesanti li aveva segnati proprio il Joker, che aveva portato 8 punti in più nelle casse del Cesena con 4 gol decisivi. Oggi, invece, i gol decisivi sono la metà ed hanno portato “solo” 3 punti in più (due a Fermo e uno a Pescara col Pineto). Ciò che non si discute è l’importanza di un attaccante che è sempre stato l’unico vero titolarissimo del reparto avanzato da quando Toscano allena il Cesena.

E gli altri?

Il tecnico bianconero, che quest’anno ha scelto una variazione sul tema in prima linea (un centravanti e due trequartisti), non ha mai schierato tre punte dal primo minuto e per questo appare improbabile che a Pescara possa partire con Kargbo e Shpendi insieme alle spalle di Corazza, anche se la soluzione stuzzica. Quindi si andrà al ballottaggio, con l’italo-albanese reduce da una doppietta e favoritissimo. L’ex reggiano, rientrato dagli impegni con la Sierra Leone, sarà quasi sicuramente il dodicesimo uomo, da lanciare a partita in corso, mentre Ogunseye ricoprirà il ruolo di arma di riserva qualora ci fosse bisogno di chili e di centimetri.