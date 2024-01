Ora c’è anche l’ufficialità. Sabato sera Cesena-Fermana (ore 20.45) sarà trasmessa in diretta su Tele Romagna. La gara come è noto si giocherà a porte chiuse dopo l’invasione del padre di Shpendi in Cesena-Olbia. L’emittente trasmetterà live anche le interviste del dopo-partita