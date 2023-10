Calcio C, Cesena e una solidità difensiva da ritrovare al più presto

Alzi la mano chi, a un certo punto di Cesena-Sestri Levante, non ha pensato a Cesena-Montevarchi del 5 marzo. Ricordate? Gol iniziale di Andrea Ciofi sotto la curva Ferrovia, pareggio degli ospiti allo scadere del primo tempo dopo un’uscita imperfetta del portiere del Cesena, un paio di enormi chance non sfruttate e un 2-2 finale che ridimensiona il Cavalluccio contro l’ultima della classe dopo una partita complessivamente negativa. L’unica differenza riguarda la successione dei gol: contro i toscani, nel girone di ritorno dello scorso campionato, i bianconeri andarono addirittura sotto all’inizio del secondo tempo per un altro errore di valutazione di Lewis (gol rocambolesco di Italeng), mentre questa volta il Cesena era riuscito ad andare in vantaggio anche una seconda volta (ancora con Ciofi, alla prima doppietta in carriera), prima di farsi nuovamente raggiungere dal blitz di Forte.

Un’occasione persa

Doveva essere la partita del primato assoluto di vittorie consecutive e invece l’unico record il Cesena lo ha fatto registrare in... negativo: da quando Mimmo Toscano allena il Cavalluccio, non era mai capitato di non vincere una partita dopo essere andati in vantaggio ben due volte dentro i 90 minuti. Inoltre, questa è la prima volta stagionale in cui la Romagna bianconera non riesce a portare a casa la vittoria dopo aver segnato il primo gol della partita. Nello scorso campionato capitò in 7 occasioni: due volte contro la Carrarese e una volta contro Pontedera, Fermana, Montevarchi, Gubbio e Lucchese. Le ultime quattro partite costarono il primo posto.

Gol al passivo

Per pensare alla classifica c’è ancora molto tempo e domenica non è stata solo una questione di demeriti del Cesena, ma anche di meriti dell’organizzatissimo Sestri Levante, che ha strameritato di uscire con un punto dal Manuzzi. Ma i due gol incassati in un colpo solo, curiosamente contro il peggior attacco del campionato, stridono e fanno notizia anche perché le avvisaglie c’erano state ben prima dell’uscita a vuoto di Pisseri, per un primo pareggio configurabile come errore individuale. Quello che il Cesena non avrebbe mai dovuto concedere, specialmente ripensando al momento e all’inerzia della partita, è stato invece il gol del definitivo 2-2, un tipo di gol che il Cavalluccio non prende praticamente mai da quando in difesa ci sono Ciofi, Prestia e Silvestri. La dinamica ha ricordato tremendamente la rete di Antenucci contro la Spal, ma in quel caso il contesto era molto diverso: era l’89’ e stava 3-0. Questa volta il Cesena non era riuscito a dominare l’avversario, aveva appena trovato il contro-sorpasso e soprattutto mancavano ancora 25 minuti più recupero.

Cosa c’è da migliorare

Quello di Forte (che tra i professionisti non segnava dal 7 ottobre 2020), è il gol numero 8 incassato dal Cavalluccio in altrettante giornate, un numero abbastanza alto per chi aveva abituato decisamente bene chiudendo la scorsa stagione con la difesa meno battuta del Girone B. Anche quest’anno la fase difensiva del Cesena funziona ed è un fattore, ci mancherebbe: la Spal ha tirato in porta solo nel recupero, l’Ancona non ha fatto nemmeno quello, in altre partite (Fermana, Arezzo) Pisseri è stato uno spettatore, però è già la terza volta che i gol al passivo in 90 minuti sono due dopo Olbia e Rimini. Dall’arrivo di Silvestri, nello scorso campionato era capitato sempre tre volte ma in 15 partite, che diventano 19 considerando anche le quattro di play-off contro Vicenza e Lecco. E ancora: l’anno scorso il Cesena chiuse il campionato con 24 gol al passivo per una sontuosa media di 0.63 gol incassati a partita, mentre oggi il Cavalluccio prende in media una rete ogni 90 minuti ed al momento ha sei squadre davanti nella speciale classifica (Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Lucchese e Pineto), anche se le ultime due devono recuperare una gara. Dato che non si può sempre vincere segnando dalle 3 alle 5 reti, la prima buona idea è rialzare il muro e prendere meno gol.