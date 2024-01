Calcio C, Cesena e Torres: ora la differenza sta in difesa

Massimo vantaggio. Non era mai capitato, dall’inizio della stagione, che il Cesena salisse a +6 sulla Torres. Anche perché, prima di domenica sera, il Cavalluccio non era mai riuscito a guadagnare 3 punti in un colpo solo sui sardi. In occasione delle due precedenti sconfitte della Torres, il Cesena aveva sempre pareggiato: 1-1 a Gubbio lo scorso 5 novembre, nel giorno della prima sconfitta dei rossoblù (2-0 a Chiavari), e 0-0 a Ferrara il 14 gennaio, quando la Torres scivolò rovinosamente a Rimini nel pomeriggio. Pur avendo guadagnato quel giorno solo un punto, Gubbio-Cesena è stata la partita della svolta di questa stagione, come sottolineato ripetutamente anche da Domenico Toscano, e non solo per l’ammirevole reazione mostrata dai suoi uomini, in dieci e sotto di un gol allo stadio Barbetti.

Spartiacque

Gubbio-Cesena, e di conseguenza l’inizio del mese di novembre, è diventato lo spartiacque anche nel duello tra romagnoli e sardi, che da quel momento hanno cambiato alcune abitudini e soprattutto il passo in classifica. Cominciamo dal Cavalluccio. Nelle prime 11 giornate disputate, cioè dalla trasferta di Olbia che ha inaugurato la stagione e fino al pareggio del Barbetti, i bianconeri avevano conquistato 7 vittorie e 3 pareggi (più una sconfitta) per un totale di 24 punti. Si tratta di un bottino davvero notevole, al quale era però mancata la ciliegina, con la bruciante sconfitta al debutto e soprattutto le due occasioni perse con le matricole Sestri Levante (2-2) e Pineto (1-1), brave a rimontare tre volte il Cesena e a non uscire dal campo a mani vuote. In questo lasso di tempo il Cavalluccio aveva disputato una gara in meno rispetto alla Torres per colpa del rinvio della partita di Chiavari causa maltempo. Prendendo in esame le prime 11 gare disputate dai sardi, ecco il ruolino di marcia della Torres: 8 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte per un totale di 27 punti (2.45 a partita contro i 2.18 del Cesena). Se la squadra di Toscano segnava di più (come oggi), della Torres colpiva soprattutto la fase difensiva: 5 gol incassati nelle prime 11 partite disputate contro gli 11 gol subiti dal Cesena, con la bellezza di 6 gare su 11 con la porta inviolata contro le 3 della Romagna bianconera. Dopo Gubbio, però, la musica è cambiata.

Inversione di marcia

Da novembre il Cavalluccio ha cambiato passo, sfruttando il recupero con la Virtus Entella (al termine del quale ha raggiunto la Torres in testa alla classifica) e approfittando anche del calo dei sardi, testimoniato soprattutto dai numeri, inconfutabili. Le ultime 12 giornate del Cesena hanno sfiorato la perfezione: 10 vittorie e 2 pareggi per un totale di 32 punti. Da 2.18 la squadra di Toscano è salita a 2.66 punti di media a partita. Clamoroso anche un altro dato, relativo alla fase difensiva: prima il Cesena prendeva un gol a gara, nelle ultime 12 giornate ne ha incassati solo 2, di cui uno addirittura ininfluente (a Recanati). Stabile l’attacco: dai 28 gol delle prime 11 giornate, il Cavalluccio è sceso a 23 reti realizzate. Si segna un po’ meno, ma si segna ancora tanto e soprattutto con regolarità (solo una volta a secco contro la Spal). E la Torres? Ha cominciato a rallentare, soprattutto in trasferta, dove non vince dal 19 novembre (1-2 a Pesaro) e dove ha raccolto solo 2 punti negli ultimi 4 viaggi. Questo lo score dei sardi nelle ultime 12 partite: 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per un totale di 23 punti conquistati (1.91 a gara). Se l’attacco fa registrare praticamente lo stesso fatturato (18 gol realizzati contro i 17 dei primi due mesi), a fare la differenza in negativo è soprattutto la fase difensiva dei rossoblù: sono addirittura 18 i gol incassati, 16 in più del Cesena, e sono appena 3 le partite senza reti al passivo contro le 10 della capolista. C’è solo un dato dei rossoblù che non fa registrare alcun peggioramento: il rendimento casalingo. Al Sanna i sardi hanno sempre vinto (6/6) da novembre e proprio al Sanna giocheranno le prossime due gare contro Sestri e Juventus Next Gen, per provare a rilanciarsi.