Calcio C, Cesena e Torres: il distacco torna di 12 punti dopo il 4-1 dei sardi sul Pescara

La Torres centra la quarta vittoria di fila, travolge in rimonta il Pescara (4-1) e si riporta a -12 dal Cesena capolista. In classifica i bianconeri comandano a quota 74 punti e i sardi inseguono a 62. Nel primo tempo il Pescara si porta in vantaggio al 32’ con Merola da distanza ravvicinata su assist di Cuppone, ma prima dell’intervallo la Torres pareggia con l’ex bianconero Zecca, che insacca di destro dopo un bell’inserimento in area per sfruttare il cross basso da sinistra di Zambataro. In avvio di ripresa la Torres ribalta il risultato con Ruocco, poi un malinteso tra Brosco e il portiere Plizzari porta al bis personale di Ruocco a porta vuota al 67’. Il Pescara è allo sbando e Zecca infila il 4-1.