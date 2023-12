Calcio C, Cesena e Torres alla volata d’inverno

All’ora di cena, intorno alle 20.30 di stasera, il Cesena saprà quanti punti serviranno domani per confermarsi al primo posto alla fine del girone d’andata e di conseguenza vincere il titolo di campione d’inverno. Alle 18.30 di oggi è in programma Torres-Pineto, con i sardi che, dopo diverse settimane, tornano a giocare prima dei romagnoli: se al Sanna non dovesse uscire il segno 1, il Cavalluccio sarebbe già certo di chiudere il 2023 al primo posto, indipendentemente dall’ esito del viaggio a Perugia. In caso contrario, con un successo della Torres (che punta a eguagliare il fatturato casalingo del Cesena con 7 vittorie e 2 pareggi nel girone d’andata), gli uomini di Toscano dovranno uscire dal Curi con almeno un punto nel big-match che farà calare il sipario sull’anno solare.

Dal Modena...

Chiudere al primo posto il girone d’andata e conquistare il platonico titolo d’inverno non conta oggettivamente nulla e naturalmente non garantisce medaglie da appuntare al petto, ma dal punto di vista statistico c’è un dato interessante: negli ultimi due campionati, chi ha vinto il titolo d’inverno nel Girone B è stato poi promosso in Serie B al termine della stagione regolare.

Nel 2021 il Modena di Attilio Tesser andò in vacanza dall’alto di 45 punti, poi ne fece altri 43 nel girone di ritorno e chiuse a braccia alzate a quota 88, bruciando in volata la Reggiana (45 punti nel girone d’andata e 86 totali) e tornando in Serie B. Quel Modena aveva cominciato molto male il campionato, tanto che tra fine settembre e inizio ottobre lo stesso Tesser finì sulla graticola (e salvò la panchina proprio con un successo sudatissimo a Cesena), ma poi chiuse l’anno con 11 vittorie consecutive, che diventarono 14 prima dello scontro diretto con la Reggiana. Lo scenario, al netto della falsa partenza dei canarini, ricorda molto quello odierno: due squadre al comando e staccatissime sul resto del gruppo che tra l’altro pareggiarono entrambi gli scontri diretti. Con un successo al Curi domani pomeriggio, il Cesena supererebbe addirittura il Modena (e la Reggiana) girando a quota 46 punti, una cifra record dal post Covid in poi nel Girone B.

... alla Reggiana

Un anno fa, invece, in testa alla classifica al termine del girone d’andata c’era proprio la Reggiana, che conquistò 40 punti nelle prime 19 giornate di campionato, cioè 3 in meno del Cesena di oggi, che ha a disposizione altri 90 minuti per rimpinguare il proprio bottino. Il cammino degli emiliani fu regolare, perché nel girone di ritorno la squadra di Diana conquistò 41 punti, vincendo il campionato con una giornata di anticipo grazie anche alle occasioni sprecate dalla concorrenza.

Ma lo scenario era ben diverso, perché alla fine dell’andata in scia alla Reggiana c’erano anche il Gubbio (39, poi crollato) e il Cesena (37), mentre nel ritorno sarebbe risalita la Virtus Entella, che aveva girato a 33. A proposito di girone di ritorno, gli uomini di Toscano conquistarono 42 punti, un bottino già superato quest’anno.

Il caso a parte

C’è però un’eccezione, che risale alla stagione 2020-2021 (con gli stadi ancora chiusi per la pandemia), e che riguarda proprio il prossimo avversario del Cesena. Nel 2020 il Perugia di Fabio Caserta si presentò al giro di boa con 36 punti, a -3 dalla capolista Padova (39). Il ritmo di quella stagione era decisamente più lento, anche se gli umbri conquistarono 43 punti nel girone di ritorno, che permisero al Perugia di chiudere a quota 79, lo stesso bottino del Padova, costretto ai playoff per colpa della differenza reti complessiva. Ma la storia di oggi è ben diversa e il merito è innanzitutto di due squadre: Cesena e Torres.