Calcio C, Cesena e la curva chiusa: la società proverà a tutelare i tifosi

Un turno di chiusura per la curva Mare e 500 euro di ammenda a carico del Cesena. La doppia sanzione, relativa ai fatti “sotto investigazione” di Pescara dello scorso 25 novembre, era nell’aria ma da ieri mattina è diventata ufficiale: il settore più caldo dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi dovrà restare chiuso “in occasione della seconda gara casalinga di campionato che la società Cesena disputerà successivamente alla data di pubblicazione della presente decisione”, come si legge nel comunicato del giudice sportivo. Per questo motivo, la curva Mare (superiore e inferiore) resterà chiusa in occasione di Cesena-Pontedera, terza giornata di ritorno, che non ha ancora una data e un orario, ma che appunto avrà un settore dello stadio senza pubblico.

La sentenza

Nel comunicato numero 117/div di ieri sono spiegati i motivi che hanno portato a questo pesante provvedimento, “annunciato” dalla richiesta di supplemento di indagini messa a sua volta nero su bianco nel dispositivo pubblicato la settimana dopo Pescara-Cesena. Come si legge, “i sostenitori della società Cesena, posizionati nel Settore Curva Ospiti, hanno lanciato al 41° minuto del primo tempo un petardo di media intensità nel proprio Settore; tra il primo e il secondo tempo, un petardo all’interno del proprio Settore che esplodeva nelle vicinanze di due steward con conseguenze lesive a carico degli stessi, i quali venivano trasportati al Pronto Soccorso”. È stato proprio il ferimento dei due steward a richiedere un supplemento di indagini, costato caro al Cesena. Nelle righe successive del dispositivo si legge che proprio dal supplemento di relazione richiesto dalla Procura Federale è emerso che “i tifosi, fra i quali vi erano gli autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare, in larga maggioranza (403 sui 676 presenti a Pescara) il settore Curva Mare Inferiore e Curva Mare Superiore”. In altre parole, dato che due terzi dei sostenitori bianconeri presenti nel settore ospiti dell’Adriatico, prendono posto abitualmente in curva Mare in occasione delle gare casalinghe del Cavalluccio, il giudice sportivo ha deciso di punire e di chiudere quel settore.

Gli scenari

Il Cesena ieri non ha diffuso alcun comunicato ufficiale, ma si è prontamente messo all’opera con i propri legali per studiare la situazione, per definire una strategia (il Pescara non fece ricorso dopo la sentenza seguita ai fatti di Lucca e che portò alla chiusura della curva Nord per una giornata) e soprattutto per provare a tutelare i propri tifosi. Ad esempio, solo nei prossimi giorni sarà possibile valutare se un abbonato di curva Mare potrà entrare in altri settori. La regola base dice di no, ma la giurisprudenza dei casi passati non ha indicato una linea chiara a questo proposito. Nella giornata di ieri era proprio questa la domanda più ricorrente sui social, ma al momento non è possibile dare risposta. Da considerare c’è un altro aspetto: è molto probabile che, proprio come accadde un anno fa, da Pontedera possa arrivare un gruppo molto ridotto di tifosi toscani (nella scorsa stagione erano 11), che potrebbe essere anche dirottato in tribuna per “liberare” di conseguenza la curva Ferrovia e metterla a disposizione di chi abitualmente entra in curva Mare pagando ogni volta il biglietto. Al momento sono soltanto supposizioni a un mese di distanza da una partita che ieri faceva discutere più di Perugia-Cesena di domani.