Calcio C, Cesena: è in arrivo un ciclo durissimo

Tutto come prima. O quasi. Delle prime cinque in classifica del Girone B, nell’ultima giornata di campionato ha vinto solo la Carrarese, peraltro con modalità abbastanza fortunose nel recupero del recupero (minuto 97) contro l’Ancona, grazie a una rasoiata di Zuelli in mischia. Pur avendo a disposizione un turno sulla carta favorevole, il Cesena e anche il Pescara hanno perso due punti in casa contro Sestri Levante e Vis Pesaro, mentre Torres e Perugia si sono fermate a vicenda con l’1-1 del Curi nell’unico scontro diretto di giornata. Morale: c’è equilibrio e la vita è dura per tutti, indipendentemente dal blasone o dalla forza dell’avversario.

Media-promozione

Il Cavalluccio ha sprecato un’enorme occasione contro la matricola Sestri Levante, che si presentava al Manuzzi con un ruolino di marcia non irresistibile, ma che non andava sottovalutata soprattutto per un motivo: i pochissimi gol incassati. E lo stesso discorso tornerà prepotentemente di moda domenica, perché anche l’altra matricola Pineto segna poco ma soprattutto incassa pochissimo e con appena 6 reti al passivo vanta la quarta miglior difesa del campionato pur avendo una gara da recuperare contro l’Olbia. Ma questa è un’altra storia e ci sarà tempo per pensarci. La certezza è che il Cesena, dopo 8 giornate, può ritenersi molto soddisfatto della sua partenza. Una partita è stata completamente sbagliata nella prima ora di gioco (Olbia al debutto) e un’altra è stata buttava via (Sestri Levante), ma in mezzo ci sono state sei vittorie consecutive limpide, meritate e mai in discussione, sempre ottenute con almeno due gol di scarto e dopo aver sbloccato la partita. Qualche esempio sulla bontà del lavoro del Cavalluccio: dopo 8 giornate il Cesena viaggia alla media di 2.37 punti a partita, un passo superiore rispetto ai 2.13 punti a partita con cui la Reggiana ha vinto lo scorso campionato o ai 2.31 punti a partita che servirono al Modena per trionfare l’anno precedente nella volata con i “cugini”, per non parlare dei 2.07 del Perugia nel 2021. Insomma, questo passo è chiaramente da promozione, anche se per ora il calendario è stato abbastanza morbido con appena uno scontro diretto giocato (e stravinto contro la Spal) e davanti c’è una squadra in formissima come la Torres, sorprendente fino a un certo punto. Secondo esempio: oggi il Cesena ha 7 punti in più di un anno fa, quando il Cavalluccio aveva appena cominciato a destarsi dopo una partenza tremenda.

Le altre

Tornando al presente, solo la capolista Torres, tra le altre 59 squadre di Lega Pro, ha conquistato più punti del Cesena. Il Pescara di Zeman ha mancato l’aggancio lunedì, bloccato in casa dalla Vis Pesaro e curiosamente a secco di gol per la seconda partita consecutiva dopo la vittoria (casuale e molto fortunosa) ottenuta in casa della Spal. Negli altri due gironi, invece, con 19 punti il Cesena sarebbe in testa con una lunghezza di vantaggio sul Padova nel Girone A e una sulla Juve Stabia nel Girone C. E le altre favorite? Stanno tutte arrancando o faticando. L’ambizioso Vicenza di Aimo Diana ha conquistato solo 14 punti ed è reduce da due sconfitte consecutive, la Triestina è salita a quota 16 nei minuti di recupero dell’ultima gara contro il Lumezzane, altrimenti oggi avrebbe 13 o 14 punti in classifica, mentre nel girone meridionale sono lontanissime Crotone (10 punti), Avellino (13) e Benevento (15). La big più in difficoltà resta la Spal, che dopo le prime 8 giornate ha vinto solo due partite di misura (doppio 1-0 con Vis Pesaro e Juventus Next Gen) e che oggi ha gli stessi punti della Virtus Entella, partita ancora peggio ma reduce da due vittorie interne consecutive contro Olbia e Gubbio. Il campionato dei liguri è appena cominciato e, dopo la Fermana, si capirà qualcosa di più dal trittico contro Cesena, Perugia e Torres. Proprio il mese che verrà, da Pescara (sponda Pineto) a... Pescara (contro la bestia nera), con 8 gare in 35 giorni, Coppa Italia con la Vis Pesaro compresa, sarà la vera cartina di tornasole del Cavalluccio.