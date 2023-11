Calcio C, Cesena e il valore dei giovani: 25mila euro di contributi per il minutaggio con la Vis

Domenica scorsa, per la prima volta in questa stagione, il Cesena è tornato... all’antico. Con tre under in campo dal primo all’ultimo minuto (i 2004 Pieraccini e Francesconi e il 2003 Shpendi) e altri due subentrati a gara in corso (il 2001 Pierozzi e il 2004 Berti), il Cavalluccio ha superato quota 270 minuti in una partita che non ha regalato solo 3 punti preziosi in classifica ma anche un contributo record per le casse bianconere. Questo perché, al netto del minutaggio, il Cesena ha schierato ben quattro under cresciuti nel settore giovanile, che da quest’anno hanno parametri decisamente più alti ma soprattutto portano soldi sempre, indipendentemente dal fatto che si raggiunga il minutaggio minimo. Se sarà confermato il valore di un anno fa (20 euro a “quota minuto”), per la partita contro la Vis di domenica il Cavalluccio incasserà una cifra superiore ai 24.000 euro. Questo perché i 90 minuti dei 2004 Pieraccini e Francesconi valgono 7.500 euro a testa, la gara intera di Shpendi 6.500, mentre lo scampolo di Berti attorno ai 2.200 euro, a cui vanno aggiunti i 430 euro di Pierozzi, che “vale” meno perché è un 2001 e non è cresciuto nel Cesena.