Calcio C, Cesena e i tanti modi per vincere, ma occhio alle diffide di Prestia, De Rose e Adamo

Trenta e lode. Dopo 13 giornate di campionato, il Cesena si trova nella stessa posizione di un anno fa, cioè al primo posto, ma dodici mesi dopo c’è un dettaglio che è cambiato: il numero dei punti conquistati. Se nella scorsa stagione, dopo essere uscito da Chiavari con un prezioso 0-0, il Cavalluccio comandava dall’alto dei suoi 25 punti in coabitazione con la Virtus Entella, oggi gli uomini di Toscano ne hanno addirittura 5 in più (30 come la Torres) e viaggiano alla media di 2.30 a partita che è valsa la prima vera fuga della stagione: +6 sul Perugia, +7 sulla Carrarese, +9 sul Pescara, +16 sulla stessa Entella e +18 sulla Spal. Dopo aver rallentato con le due neopromosse Sestri Levante e Pineto, il Cesena ha sempre vinto (due scontri diretti su due con Carrarese e liguri) ed è stato bloccato solo dal Gubbio, in una gara pesantemente condizionata dalla precoce espulsione di Corazza. Insomma, anche dopo i primi due mezzi passi falsi della stagione, De Rose e compagni hanno ricominciato a macinare vittorie e punti senza fare una piega e ora puntano a mantenere lo stesso passo nelle ultime 6 giornate dell’andata prima della sosta. Tanto per ricordare, un anno fa il Cavalluccio conquistò 12 punti sui 18 disponibili (4 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 6 di andata) e girò a quota 37, viaggiando alla media di 1.94 punti a partita.

Fatturato

Il viaggio a Chiavari non preoccupava solo per la qualità e la profondità della rosa della Virtus Entella (giovedì sera al gran completo), ma anche per le pesanti assenze del Cesena, con un reparto raso al suolo dalle defezioni di tre uomini (Corazza, Shpendi e Kargbo) su quattro, oltre alla defezione di un altro titolarissimo come Ciofi. Nonostante tutto, il gol è arrivato anche questa volta ed è stato confezionato nuovamente dai due uomini-chiave di questo periodo: Manolo Adamo e Daniele Donnarumma. Il primo, con un cross miracoloso in sforbiciata, ha scartato un altro cioccolatino goloso per il secondo, che ha messo alle spalle dell’incolpevole De Lucia il terzo gol stagionale aggiornando il fatturato degli esterni: 6 gol e 16 assist in 13 giornate di campionato, un lusso che permette al Cavalluccio di passare alla cassa anche quando i centravanti (in questo caso il solo Ogunseye, preziosissimo nel Lato B) non tirano mai in porta. Clamorosi i numeri soprattutto di Adamo, che a Chiavari è salito a quota 8 assist. Tornato alle vecchie abitudini (seconda gara di fila senza prendere gol), il Cesena ha vinto per la prima volta 1-0 e ha avuto nuovamente risposte convincenti da due ragazzi che fino a un anno fa erano semplici aggregati e si sdoppiavano tra prima squadra e Primavera: Simone Pieraccini e Matteo Francesconi. Pur avendo pienamente recuperato Piacentini e Varone, regolarmente a disposizione in panchina, Toscano ha scelto di dare fiducia ai due diciannovenni anche in una gara chiave e contro un avversario di primissima fascia e i due baby lo hanno accontentato: il difensore si è preso l’espulsione di Disanto, il centrocampista ha alzato il muro al fianco dell’eterno De Rose prima della sostituzione. Più faticosa è stata la gara di Berti e di Nannelli, ma il contesto non aiutava e dentro a una partita “fisica” hanno sofferto e non sono riusciti a trovare la posizione anche perchè, dopo il rosso, il Cesena ha effettivamente smesso di giocare troppo presto.

Pericolo Lucchese e... gialli

Domani pomeriggio si riparte dalla Lucchese, la terza partita in una settimana con due grandi handicap: giovedì sera i toscani si sono riposati e arriveranno al Manuzzi in condizioni migliori, mentre il Cesena non potrà recuperare nessuno davanti per provare a battere una squadra che un anno fa tolse ben 5 punti ai bianconeri, vincendo al Porta Elisa e pareggiando all’Orogel Stadium. In attesa di capire cosa deciderà Toscano, c’è un dato da non trascurare in vista di Pescara e del durissimo dicembre che attende il Cesena: il pericolo gialli. Con le due ammonizioni prese a Chiavari, entrano in diffida anche Prestia e De Rose, le due colonne di difesa e centrocampo, ai quali si aggiunge Adamo. Al prossimo giallo scatterà la squalifica, ma conoscendo Toscano ad oggi questo non è affatto un problema.