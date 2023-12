Calcio C, Cesena: dubbi sulla trasferta di Recanati e sui provvedimenti per il dopo-Pescara

Entro domani, i gruppi della Curva Mare (che si riuniscono stasera nella loro sede abituale) decideranno se seguire la squadra sabato sera al Tubaldi oppure no. Nella riunione del 29 novembre, l’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha infatti stabilito che i residenti in provincia di Forlì-Cesena possano acquistare i biglietti del settore ospiti di Recanati solo se in possesso della fidelity card. Questo a causa di uno scontro avvenuto all’esterno dello stadio Adriatico di Pescara, quando un gruppo di tifosi locali fece un agguato a un pullmino cesenate, con gli occupanti che scesero e affrontarono i rivali (anche il Pescara ha avuto lo stesso “trattamento” per il recupero di oggi a Pontedera).

Un settore chiuso?

Resta poi sempre aperta l’altra questione legata a Pescara-Cesena. E cioè i petardi che hanno ferito due steward nel corso del pre-filtraggio, quando i tifosi del Cesena risposero al lancio di pietre proveniente dalla zona occupata dai pescaresi. Il giudice sportivo Stefano Palazzi ha chiesto, in base «alle risultanze della relazione redatta dei componenti della Procura Federale, in particolare nella parte in cui segnala il lancio da parte dei sostenitori del Cesena di un petardo con conseguenze verificatesi in danno di due steward», che la Procura Federale effettui «nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Cesena presenti alla gara in oggetto e posizionati nel settore ospiti». Una lunga premessa che potrebbe portare alla chiusura di un settore (curva Mare o distinti inferiori) per una gara interna del girone di ritorno.