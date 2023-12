Calcio C, Cesena: Donnarumma recupera, Pieraccini a parte

E’ subito rientrato l’allarme Donnarumma: ieri, alla ripresa degli allenamenti, il laterale mancino del Cesena ha preso parte regolarmente alla prima seduta della settimana. La ferita lacero-contusa alla palpebra, “regalo” di Egharevba, non ha creato ulteriori problemi a Donnarumma in questi due giorni e quindi domenica contro la Torres sarà regolarmente della partita. Vanno invece monitorate con attenzione le condizioni della caviglia destra di Pieraccini, che nel finale del match di Recanati è stato vittima di un’entrata durissima di Carpani (con l’arbitro Crezzini di Siena che non ha neppure sanzionato il fallo): ieri Pieraccini ha lavorato a parte e sarà rivalutato tra la seduta di questa mattina e quella di giovedì.

Oggi sarà squalificato Adamo, che dovrà quindi saltare il big-match con la Torres in programma domenica alle ore 14: in giornata, intanto, parte la prevendita al Coordinamento, con biglietti in vendita da oggi a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.