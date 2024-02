Calcio C, Cesena: difesa bunker e 1-0, nel ritorno sono cambiate le abitudini

Da instancabile macinatore seriale di record (alcuni solo eguagliati, altri spesso ritoccati), martedì sera Domenico Toscano ne ha aggiunto un altro alla propria collezione: per la prima volta il suo Cesena ha vinto una partita senza tirare in porta. Nel successo contro l’Arezzo c’è indiscutibilmente (anche) lo zampino della fortuna, perché l’arcobaleno uscito dallo stinco di Chiosa sul cross di Berti non può essere certo il frutto di uno schema o di una creazione del pur sempre raffinato 20enne di Calisese, ma ribaltando il campo c’è anche un altro dato che merita altrettanta attenzione: è vero che il Cesena non ha praticamente mai tirato in porta, però allo stesso tempo non ha concesso nulla a un ottimo avversario, che ha sfiorato il pareggio solo all’ultimo secondo con una preghiera lanciata da 25 metri che ha sbattuto sulla parte alta della traversa. Non c’è la controprova e forse è meglio così, ma la sensazione è che Matteo Pisseri avrebbe comunque potuto disinnescare il tiro, se la fiondata di Gaddini avesse centrato davvero lo specchio e non il montante. Un Pisseri che martedì sera è entrato ufficialmente nei libri di storia del Cesena: con 758 minuti senza incassare gol, al momento vanta la più lunga striscia di imbattibilità di un portiere bianconero in Serie C. Un record da applausi (superati il primatista Annibale, che resisteva ormai da quasi 60 anni, e Scalabrelli) che può essere ulteriormente ritoccato, a cominciare dalla sfida di lunedì prossimo sul campo del Sestri Levante, contro cui Pisseri ha un conto in sospeso dopo l’errore dell’andata.

Vittorie uguali e diverse

Il Cesena non aveva mai vinto senza tirare, ma curiosamente nel girone di ritorno aveva già vinto due volte con lo stesso punteggio dell’altra sera al Manuzzi: 1-0 contro l’Olbia e 1-0 contro la Fermana. In totale, dopo le prime quattro gare casalinghe del 2024, è già uscito tre volte l’1-0 sulla ruota di Cesena, un tipo di risultato che nel girone d’andata si era visto solo una volta all’Orogel Stadium (contro la Juventus Next Gen). Le partite e soprattutto gli avversari e le esigenze degli avversari nel girone ritorno sono cambiate e di conseguenza diventa più difficile allargare la forbice ed esagerare, cosa che il Cesena nel 2024 ha fatto solo una volta contro il Pontedera (4-0), a differenza delle tante mattanze di settembre e ottobre. Ad esempio, dopo le prime 7 giornate dell’andata, i bianconeri avevano vinto 6 partite come oggi, segnando addirittura 21 gol (più la rete della bandiera di Ogunseye a Olbia), mentre oggi le reti all’attivo sono 11, praticamente la metà. Eppure, con 10 gol in meno, il Cesena vanta un punto in più in classifica. Il motivo? Semplice. La porta del Cesena nel 2024 è sempre rimasta chiusa, con Pisseri che non prende gol dal 17 dicembre: due mesi tondi. Il Cavalluccio non solo non prende gol, ma non concede tiri in porta: zero all’Olbia, zero alla Fermana, uno all’Arezzo e tre al Pontedera, ma a partita già morta e sepolta. Resta questa la differenza più grande rispetto al girone d’andata, quando nelle prime 11 giornate i bianconeri incassarono altrettanti gol, mentre sono appena 2 quelli subiti nelle ultime 15 partite. Un capolavoro.

Assenze

Per la seconda partita consecutiva, nell’undici scelto da Toscano mancavano quattro titolari designati: Silvestri, De Rose, Shpendi e Kargbo. La contemporanea assenza di questi ultimi due, per il modo di giocare del Cesena e per le caratteristiche meno “abbinabili” di Corazza e Ogunseye con questo sistema di gioco, ha condizionato la proposta offensiva dei bianconeri, mai così avari davanti (ma complimenti ai sacrifici del Joker soprattutto nella ripresa). Ma anche stavolta il Cavalluccio è andato oltre all’emergenza, come accaduto a Rimini o nella fase centrale del girone d’andata, quando Toscano affrontò due partite (Vis Pesaro ed Entella) con più di mezzo attacco indisponibile. Ribaltando l’ordine delle assenze, il risultato non cambia.