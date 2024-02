Calcio C, Cesena: De Rose e Kargbo hanno iniziato a lavorare in gruppo

Ieri, alla ripresa dopo il giorno di riposo, capitan De Rose e Kargbo hanno iniziato a lavorare parzialmente in gruppo ed è quindi probabile che lunedì possano essere in campo a Vercelli nella sfida contro il Sestri Levante. Alla fine l’unico out è Nannelli, operato una decina di giorni fa alla mano. E’ iniziata la prevendita: a ieri venduti 66 biglietti di settore ospiti.

Fischia Di Francesco

Sarà Dario Di Francesco di Ostia Lido a dirigere Sestri Levante-Cesena in programma lunedì a Vercelli alle ore 20.45. Avrà per assistenti Paolo Tomasi di Schio e Alessandro Rastelli di Ostia Lido, con quarto ufficiale Martina Molinaro di Lamezia Terme. Al terzo anno nella Can C, Di Francesco non ha mai diretto il Cesena mentre ha un precedente con il Sestri Levante nel 2-2 in casa della Recanatese con tre rigori assegnati: Candiano realizzò il 2-2 e poi si fece parare da Meli il possibile 2-3 al 94’ mentre sul contropiede successivo assegnò un penalty ai giallorossi di casa che Anacoura parò a Melchiorri.

Amadori, buona la prima

Mercoledì Nicolò Amadori ha debuttato in nazionale Under 19. L’attaccante di Ponte Pietra del Cesena Primavera è entrato al 69’ di Italia-Austria sull’1-0, ha fatto bene, creando anche gli spazi in cui Stabile e Scotti sono andati poi a colpire per il 3-0 finale.