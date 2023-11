Calcio C, Cesena da Chiavari... a Chiavari: la storia si ripete sognando il primo posto

«Il nostro jolly». Così Domenico Toscano ha definito lo scomodo viaggio di domani sera a Chiavari, per una sfida contro la Virtus Entella che per il Cesena mette in palio il primo posto in classifica, una posizione mai raggiunta in questa stagione. Allargando il concetto e considerando anche la passata stagione, cioè da quando il Cavalluccio gioca dichiaratamente per vincere e per salire in B, quante volte il Cesena è stato al comando del campionato? La risposta è semplice: due. Accadde un anno fa, proprio in questo periodo, dopo la giornata numero 12 (rotondo 3-0 rifilato al Gubbio) e al termine della giornata numero 13, quando curiosamente i bianconeri giocarono proprio sul sintetico di Chiavari. Per il Cesena, dunque, c’è la stessa possibilità di un anno fa: uscire dalla sfida contro la Virtus Entella al comando della classifica, visto che la gara di domani sera sarà proprio la tredicesima partita di questo campionato per De Rose e compagni. Per raggiungere la vetta, però, questa volta non basterà un pareggio (l’anno scorso il posticipo finì 0-0): il Cesena dovrà sfatare il tabù Comunale, cioè vincere in uno stadio dal quale non è mai uscito con i tre punti.

Due su cinquanta

Domenica sera contro la Vis Pesaro, nel posticipo domenicale del Manuzzi, Mimmo Toscano ha fatto cifra tonda in campionato: 50 partite da allenatore del Cavalluccio (playoff esclusi). In questo lasso di tempo (38 giornate nella scorsa stagione e 12 in quella in corso) l’allenatore calabrese ha conquistato 106 punti, viaggiando a una media di 2.12 a partita, un passo davvero notevole, lo stesso tenuto un anno fa dalla Reggiana (2.13) che ha permesso agli emiliani di tornare in B. Pur avendo marciato molto forte, in queste 50 giornate il Cesena è rimasto al comando solo due volte e in entrambi i casi mai da solo, ma sempre in coabitazione con un’altra squadra (proprio la Virtus Entella), mentre domani sera, in caso di successo, l’altra capolista sarebbe la sorprendente Torres. Questo significa che, pur avendo mantenuto una velocità di crociera da promozione, il Cesena ha sempre trovato qualcuno che procedeva ancora più forte, come la Reggiana un anno fa e soprattutto come la formazione sarda oggi. Nella scorsa stagione, con gli attuali 27 punti, il Cesena dopo 12 giornate sarebbe stato primo da solo a +3 sul secondo posto, mentre oggi è a -3 dalla capolista. E ancora: indipendentemente dal risultato di Chiavari, dopo 13 giornate il Cavalluccio avrà comunque più punti di un anno fa, quando tornò dal Comunale a quota 25 contro i 27 (con una gara in meno) di oggi. In altre parole, il ritmo di chi comanda quest’anno è migliore rispetto al passo di chi comandava un anno fa e questa è un’ulteriore difficoltà per il Cesena.

Sempre a segno

A proposito di difficoltà, domani sera mancheranno per la prima volta tre attaccanti su quattro. Ragionando con i numeri, alla palla al centro non ci saranno 14 dei 32 gol realizzati finora, cioè praticamente la metà del bottino: le contemporanee assenze di Corazza (6 reti), Shpendi (5) e Kargbo (3) obbligheranno Toscano ad appoggiare il peso dell’attacco sulle spalle di Robertone Ogunseye, uno che non ha certo paura di fare reparto da solo, ma che non ha ancora ritrovato la condizione migliore dopo l’infortunio di settembre e che non segna da Pontedera (seconda giornata). Domenica il Cesena ha dimostrato di saper vincere anche senza i gol degli attaccanti, ma c’è grande curiosità per vedere cosa uscirà dal cilindro di Toscano: la soluzione più logica sembra l’utilizzo del doppio trequartista puro (Saber, in forte crescita, e Berti), mentre Giovannini dovrebbe partire dalla panchina per garantire almeno un cambio a partita in corso. Il Cesena è l’unica squadra di C che ha sempre segnato almeno un gol in tutte le partite disputate. A Gubbio ci è riuscito giocando 97 minuti con un uomo in meno, domani sera a Chiavari vedremo se ci riuscirà anche senza schierare i tre migliori marcatori della sua rosa.