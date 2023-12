Calcio C, Cesena contro la Juve Next Gen. Toscano: “Vietato essere presuntuosi”

Tempo di anticipo di campionato per il Cesena, impegnato sabato pomeriggio (stadio Manuzzi, ore 16.15) in una sfida assolutamente inedita contro la Juventus Next Gen. Domenico Toscano è squalificato e dovrà guardare la sfida dalla tribuna:” L’espulsione di Pescara? Mi è dispiaciuto, ma oggi non pesa, inciderà più la vicinanza del il pubblico che la mia assenza”. Il tecnico calabrese recupera Donnarumma, che oggi ha svolto la rifinitura in gruppo, ma che resta in dubbio. Per il resto si va verso la conferma della squadra che ha battuto il Pescara: “Siamo pienamente consapevoli del nostro momento e della nostra forza, ma la parola presunzione non deve entrare nel nostro vocabolario. La Juve cambia spesso giocatori, ma ha una forte identità da inizio stagione e per questo servirà il miglior Cesena”.