Calcio C, Cesena contro il Pontedera con la curva chiusa. Toscano: “Come se ci mancasse un giocatore che ha militato in Serie A”

Il Cesena torna in campo domani sera (ore 20.45) al Manuzzi per ricevere il Pontedera con la curva Mare chiusa dal giudice sportivo dopo il petardo lanciato a Pescara lo scorso 25 novembre: “Avremo una assenza pesante - dice Domenico Toscano - come se ci mancasse un calciatore che ha militato in Serie A, perché la nostra curva è da categoria superiore. Giocheremo anche per loro una partita molto difficile contro un avversario che ha cambiato alcuni interpreti ma non l’identità, forte e ben riconoscibile. E’ iniziato un altro campionato e dobbiamo farci trovare pronti soprattutto dal punto di vista mentale”. Oltre Ciofi è out Coccolo per un problema a un polpaccio, mentre Giovannini andrà in Primavera. Squalificato Saber, in difesa torna Prestia.