Calcio C, Cesena con la Lucchese aspettando buone notizie per Shpendi. Out anche Chiarello

Domani pomeriggio il Cesena torna in campo al Manuzzi, dove arriva l’insidiosa Lucchese (ore 16.15), che proprio come i bianconeri è reduce da un successo sull’Entella. In attesa di ricevere notizie dalla Federazione albanese su Cristian Shpendi (il club bianconero sta lavorando, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali), Mimmo Toscano si concentra sul campo: “Dobbiamo mantenere il primo posto, ma sopra continuare a giocare con questo atteggiamento. Domani dovremo aggredire mentalmente la gara, perché sarà la testa a fare la differenza. La formazione? Ho un dubbio nel reparto avanzato e poi solo certezze”. Ancora fuori Ciofi, che rischia di rivedersi solo nel 2024, non ci sarà neppure l’acciaccato Chiarello mentre entra nell’elenco dei convocati il baby Amadori, centravanti della Primavera. Da segnalare che questa mattina in sala stampa si è rivisto il presidente John Aiello, tornato in Romagna, mentre il fratello Michael Aiello è atteso in serata causa ritardo del suo volo su Milano.