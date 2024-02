Calcio C, Cesena, che varietà nella galleria dei gol

Aggiornamento dopo 27 giornate: dalle 22.30 di lunedì sera il Cesena non ha solo il miglior attacco dell’intera Serie C, ma ora ha anche la difesa meno battuta. Il gol incassato da Forte, che ha interrotto l’imbattibilità di Pisseri (801 minuti totali), non ha impedito ai bianconeri di raggiungere la Juve Stabia, capolista del Girone C con 14 gol al passivo, proprio come il Cavalluccio, che continua a vantare anche il miglior attacco dell’intera Lega Pro con 58 reti realizzate. Qui i distacchi sono siderali: l’unica a tenere è il Mantova, magnifica regina del Girone A (53 gol all’attivo), mentre il Pescara (46) è ormai staccatissimo, per non parlare della concorrenza restante. Il Cesena non solo segna tanto e più di tutti, ma soprattutto segna spesso gol di pregevole fattura, proprio come accaduto al Piola di Vercelli.

Tre capolavori

Scegliere il gol più bello della serata piemontese non è facile, ma dentro la galleria d’arte delle reti stilisticamente migliori della stagione trovano comodamente posto le tre gemme di lunedì sera. Cominciamo dalla prima, con l’incredibile triplo dribbling di Ciccio De Rose, partito davanti alla panchina di Barilari con la palla incollata ai piedi e capace di saltare tre uomini in un fazzoletto prima di imbucare per il rapinoso tocco di Cristian Shpendi. Questo gol ha indirizzato la partita, quello di Augustus Kargbo l’ha definitivamente spostata dalla parte del Cesena: l’attaccante della Sierra Leone ha ricominciato da dove aveva finito, ovvero dal “piede perno” vincente di Ancona, quando aveva sbloccato una gara da pareggio inventandosi un gol dal nulla in mezzo alla nebbia. Lunedì sera l’Imperatore ha cambiato il modus operandi, togliendo un altro coniglio dal cilindro e salendo a quota 6 gol con uno splendido arcobaleno che si è infilato proprio all’incrocio dei pali. Infine, Daniele Donnarumma: ha chiuso la partita dribblando due volte Pane e bucando l’ormai rassegnato Anacoura. Si tratta del quarto gol stagionale, dopo la traversa colpita a Rimini e i due gol sfiorati in precedenza proprio con il Sestri (doppia parata di Anacoura). Le tre reti entrate nel tabellino del Piola sono tra le più belle di una stagione irripetibile e caratterizzata da tanti gol splendidi: il diagonale di Cristian Shpendi contro l’Ancona, il destro all’incrocio sempre di Shpendi contro la Spal, il colpo da biliardo di Berti nel derby di andata, ma anche il missile di Donnarumma nella stessa partita, il pareggio di Adamo a Gubbio su clamoroso assist di Kargbo, la doppietta del gemello contro la Lucchese, l’azione dello 0-3 di Perugia, l’assolo di Kargbo contro la Torres (con provvisorio 1-0 di Cristian), il gol che ha sbloccato il derby a Rimini (cross di Donnarumma e colpo di testa di Adamo). Ce n’è davvero per tutti i gusti dentro a una galleria di affreschi.

Prova di forza

Contro un ottimo Sestri, che nella parte finale del primo tempo ha cominciato a giocare il proprio calcio e che tra andata e ritorno ha segnato 3 gol al Cavalluccio (per ora è stata l’unica squadra a riuscirci), stavolta il Cesena ha vinto la partita nel secondo tempo con 45 minuti che hanno sfiorato la perfezione e nei quali la capolista è andata sei volte in palla gol segnando due reti e colpendo un palo, mentre Pisseri ha rischiato solo su un colpo di testa di Pane, che non ha inquadrato la porta. Ciò che continua a sorprendere del Cesena è la forza mentale, con un’impressionante tenuta che sta facendo la differenza nei 90 minuti e in classifica. Poi, naturalmente, c’è tutto il resto: la qualità dei singoli, le mosse dell’allenatore e la preparazione atletica della squadra, che ha cancellato la gara sofferta contro l’Arezzo con un’altra prova di forza da applausi.