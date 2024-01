Calcio C, Cesena: Bumbu ha trovato l’accordo col Gubbio, nel pomeriggio la firma

Jonathan Bumbu ha trovato l’accordo con il Gubbio. Il centrocampista franco-congolese ha ottenuto la lista gratuita dal Cesena ed è partito per l’Umbria dove nel pomeriggio effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto

Scorpacciata di gol intanto per il Cesena, che nel galoppo di ieri mattina ha superato con un perentorio 9-1 la Primavera di Nicola Campedelli. Buone indicazioni per Mimmo Toscano, in vista della sfida di domenica contro l’Olbia che inaugurerà il 2024 bianconero (ore 16.15).

Nel primo tempo “i grandi” hanno realizzato cinque reti: a segno Saber, Corazza, Varone e Kargbo, autore di una doppietta. Nel secondo tempo sia Ogunseye che Berti hanno segnato due gol a testa, arrotondando il risultato, mentre il gol della Primavera è stato realizzato da Ghinell, sempre nella seconda frazione. Al galoppo hanno preso parte tutti i giocatori della rosa, ad eccezione di Andrea Ciofi, che ne avrà ancora per un mese. Il Cesena si allenerà sia oggi che domani, sempre al mattino, in vista della gara contro i sardi.

Come si può notare dai marcatori, nel primo tempo Toscano è ripartito da Varone, Saber e Corazza, che erano partiti dal primo minuto nell’ultima gara del 2023 a Perugia e che hanno ottime chance di guadagnarsi un’altra maglia da titolari anche domenica pomeriggio.