Calcio C, Cesena allarme rosso: c’è De Rose in dubbio

Il Cesena rischia di perdere un altro titolarissimo in vista del derby di venerdì sera al Neri. Uscito malconcio dalla gara di sabato contro la Fermana, capitan Ciccio De Rose è rimasto anche ieri a riposo a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Il centrocampista bianconero, autentico leader della capolista nonché unico giocatore di movimento a non aver ancora saltato una partita, è in dubbio. Le sue condizioni saranno valutate meglio tra oggi e domani, quando De Rose si sottoporrà ad una ecografia per chiarire meglio l’entità dell’infortunio. In caso di forfait, si tratterebbe di un’altra assenza pesantissima in un settore che ieri ha perso anche un altro titolare di grande affidabilità come Ivan Varone, squalificato per una giornata dal giudice sportivo in seguito all’ammonizione presa sabato, la quinta stagionale. Senza De Rose (probabile) e Varone (sicuro), l’unico mediano di ruolo resta Francesconi, con Toscano che dovrà decidere chi arretrare tra Berti e Saber (favorito). Ieri il giudice sportivo ha squalificato per una giornata lo stesso tecnico calabrese, che assisterà al derby dalla tribuna, e naturalmente Luigi Silvestri, il cui posto in difesa al fianco di Pieraccini e Prestia sarà preso da Matteo Piacentini. A sinistra tornerà Daniele Donnarumma, mentre l’altro dubbio che il Cesena si porterà fino a venerdì riguarda Augustus Kargbo: la caviglia destra colpita dal fermano Heinz si sta sgonfiando, ma l’attaccante della Sierra Leone, considerando i tempi molto ravvicinati, potrebbe anche dare forfait e rientrare martedì prossimo con l’Arezzo.