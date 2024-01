Calcio C, Cesena all’esame-Spal. Toscano: “Mettiamo in campo la nostra anima”

Una trasferta da non sottovalutare quella di domenica sera (ore 20.45) con la capolista Cesena che fa visita alla Spal al “Mazza” di Ferrara. Gli estensi sono la vera delusione del campionato, ma nella gara singola possono sempre essere pericolosi. “La settimana è trascorsa bene, - ha detto Domenico Toscano in conferenza stampa - abbiamo ripreso nel migliore dei modi. I ragazzi hanno lavorato con grande attenzione, nel calcio dopo 2/3 giorni ci si scorda di tutto, dobbiamo pensare alla partita di domani. Non dobbiamo pensare alla classifica, la Spal ha qualità nell’organico ma a prescindere dobbiamo guardare cosa dobbiamo fare noi e come. Dobbiamo mettere in campo la nostra anima e la nostra identità”.

In difesa mancherà il leader Prestia e non sarà un’assenza da poco: “Una squadra forte non può dipendere da un singolo giocatore - precisa Toscano - per quanto Prestia per noi sia importantissimo. Domani metteremo in campo la nostra migliore prestazione”. Out anche l’infortunato Ciofi, per il resto, continua Toscano: “Per il resto gli altri si sono allenati tutti bene, sono pronti a dare il loro contributo. Mi porto un dubbio per domani sera, abbiamo ancora più di 24 ore per decidere e fare le giuste valutazioni”. In dubbio il febbricitante Giovannini, mentre Kargbo ha riportato ieri una leggera distorsione al ginocchio ma è a disposizione.

Colucci: “Spal a testa alta”

Gara da ex per Leonardo Colucci, per qualche mese vice di Marco Giampaolo a Cesena. Così il tecnico della Spal alla vigilia: ““Al Cesena vanno fatti i complimenti perché sta facendo un campionato importante. Tra noi e loro ci sono 29 punti di differenza, ma ci siamo preparati bene, valutando la forza dell’avversario. Nutriamo grande rispetto: sapendo che è un derby, vorremmo fare un regalo ai nostri tifosi. La giocheremo comunque a testa alta”.