Calcio C, Cesena a caccia dei tre punti con la Cararese. Toscano: “Gara impegnativa contro un avversario che ha fatto innesti importanti”

Il Cesena torna in campo lunedì sera (20.45) al Manuzzi per ricevere la Carrarese dopo il riposo forzato di Chiavari causa allerta meteo in Liguria. “Avremmo preferito giocare la partita a Chiavari subito il giorno dopo - ha detto Domenico Toscano - non è stato possibile quindi ora pensiamo alla Carrarese. Se avessimo vinto le due partite con il Pineto e con il Sestri Levante non avremmo rubato niente. Sappiamo dove dobbiamo crescere e migliorare, domani affrontiamo un’altra partita impegnativa. La Carrarese ha fatto innesti importanti”. C’è moderato ottimismo nelle parole del tecnico sul fronte infortuni: “Corrazza e Donnarumma si sono allenati con la squadra e quindi tornano a disposizione”.

Rimangono invece alcuni dubbi sulle condizioni di Sphendi: “Negli ultimi giorni non ha accusato dolori e nella rifinitura di oggi proverà a forzare. Se è a posto sarà convocato”. Toscano ha comunque fatto capire che in caso di recupero l’attaccante italo-albanese (che clinicamente non presenta lesioni) partirà dalla panchina. Sul rinvio della gara di Chiavari giovedì scorso: “Noi avremmo preferito giocare subito, anche il giorno dopo. Non è comunque stata una giornata persa, è stata l’occasione per stare insieme e parlare”.