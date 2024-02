Calcio C: Cesena, 33 gol e 29 punti per i fantastici quattro

Sei punti con quattro punte. Curiosamente, nelle ultime due vittorie conquistate contro le matricole Sestri Levante e Pineto, hanno segnato tutti gli attaccanti del Cesena a disposizione di Toscano per una distribuzione perfetta delle reti, una a testa: la spaccata vincente di Cristian Shpendi e il meraviglioso arcobaleno uscito dal piede di Augustus Kargbo a Vercelli contro i liguri, poi il tocco da due passi di Simone Corazza e la deviazione all’incrocio di Robertone Ogunseye (da ieri in diffida proprio insieme a Kargbo) al Manuzzi contro gli abruzzesi.

Totale: un gol per tutte le punte e altri due successi che hanno permesso prima di eguagliare e poi di superare il record delle vittorie consecutive alla vorace capolista. Con questi 4 gol segnati nelle ultime due giornate lievita sensibilmente il fatturato degli attaccanti: dopo 28 giornate di campionato, infatti, sono ben 33 le reti realizzate dal parco punte bianconero.

Il confronto

Il dominatore è Cristian Shpendi, capocannoniere del Cesena e del Girone B con 16 centri (senza rigori). Alle sue spalle Corazza è salito a quota 8 gol, poi ci sono Kargbo con 6 e Ogunseye con 3 reti. Un anno fa, tanto per fare un confronto, le punte bianconere ne realizzarono 37 in 38 giornate e addirittura con un uomo in più nel mazzo di Toscano, perché gli attaccanti erano cinque: il migliore fu Corazza, che chiuse la stagione regolare con 18 reti, seguito da Stiven Shpendi (12) e dai deludenti Udoh (4) e Ferrante (2), mentre il gemello Cristian realizzò solo una rete. Le quattro punte di oggi hanno a disposizione ben 10 giornate per raggiungere e superare quota 37, un numero decisamente alla portata del miglior attacco del campionato e dell’intera Serie C.

Il peso

Ma quanto pesano i gol degli attaccanti del Cesena? Tantissimo, anche se nessuno ha ancora raggiunto il clamoroso +20 di un anno fa di Corazza. Nello scorso campionato, infatti, i 18 gol realizzati dal Joker aumentarono di 20 punti il bottino del Cavalluccio. Le reti dell’ex attaccante dell’Alessandria erano tante e molto pesanti, ma oggi anche il suo “sostituto” Cristian Shpendi non scherza e negli ultimi due mesi potrebbe raggiungere proprio Corazza. I 16 gol del gemello hanno portato 13 punti nelle casse bianconere: +3 la doppietta contro la Spal, +2 i gol-vittoria contro Pescara all’andata e Fermana al ritorno, +2 il gol a Recanati, +1 quello alla Torres, +2 il primo gol con il Pontedera al ritorno e infine +1 la rete di Vercelli. Alle spalle di Shpendi, ci sono Corazza e Kargbo a pari merito: entrambi hanno sfruttato 7 punti in più per le casse bianconere. I gol del Joker sono valsi un +2 contro Fermana (andata), Olbia (ritorno) e Pineto (ritorno), ai quali va aggiunto il +1 contro gli abruzzesi nella gara giocata un girone fa allo stadio Adriatico. Molto pesanti anche le reti del furetto della Sierra Leone: +3 contro la Carrarese (doppietta decisiva), +2 contro Ancona e Sestri Levante, con le due magie che hanno permesso al Cesena di espugnare il Del Conero e il Piola. Se il primo e l’ultimo gol di Ogunseye non hanno portato punti nel fatturato del Cesena, determinante è stato invece il diagonale vincente dello scorso 15 settembre a Pontedera: si è trattato del primo gol-vittoria stagionale, che ha permesso ai bianconeri di firmare il primo successo stagionale di questa lunga serie.