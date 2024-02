Calcio C, biglietti Rimini-Cesena: trasferta libera per i tifosi bianconeri, lunedì via alla prevendita

L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha disposto la trasferta libera (senza obbligo di fidelity card) per i tifosi del Cesena in occasione di Rimini-Cesena di venerdì prossimo allo stadio Romeo Neri. Per i residenti della provincia di Forlì-Cesena la vendita sarà prevista solo nel settore ospiti. Lunedì via alla prevendita

Da domani parte la vendita dei tagliandi per il derby, in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20.45 presso lo Stadio “Romeo Neri” di Rimini (in diretta su Sky e in streaming su Now).

Nel settore ospiti, i tagliandi di questa partita è prevista un’unica fascia di prezzo: intero a 14.00 euro (esclusi i diritti di prevendita), mentre è previsto l’omaggio per gli Under 4. Per i residenti di Forlì-Cesena è possibile acquistare i biglietti solo nel settore ospite riservato ai tifosi bianconeri.

Si ricorda che i tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19 di giovedì 8 febbraio solo nei punti vendita autorizzati Vivaticket.