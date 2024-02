L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha disposto la trasferta libera (senza obbligo di fidelity card) per i tifosi del Cesena in occasione di Rimini-Cesena di venerdì prossimo allo stadio Romeo Neri. Per i residenti della provincia di Forlì-Cesena la vendita sarà prevista solo nel settore ospiti. Entro questa sera verrà reso noto se al Cesena saranno concessi anche 500 posti in tribuna laterale Ovest (in questo caso solo ai possessori di fidelity card).