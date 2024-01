Calcio C, Artico chiude il capitolo “babbo Shpendi”: «Non intaccherà il cammino del Cesena»

Non è certo una settimana banale e noiosa per Fabio Artico e in fondo la “colpa” non è mica del mercato, cioè la sua prima “materia” durante il mese di gennaio. A metà tra una domenica turbolenta e un derby che vivrà (anche) da ex, il direttore dell’area sportiva del Cesena chiude definitivamente un capitolo e ne apre tanti altri, ben più importanti.

Artico, il giudice sportivo vi ha punito con una partita a porte chiuse. Ve lo aspettavate?

«C’era il rischio di prenderne anche due. Noi abbiamo accettato il verdetto, che non possiamo contestare perché non c’è alcun margine. Purtroppo è andata così, ma questa vicenda non intaccherà in nessuno modo il cammino della squadra».

Lei vive quotidianamente lo spogliatoio. Come sta Shpendi?

«Cristian sta bene, è tornato regolarmente in gruppo dopo il colpo e il taglio di domenica e si allena con la solita determinazione. E’ un ragazzo forte, carico, affamato ma anche sempre equilibrato, quindi non ci sarà nessun problema neppure per lui».

A Ferrara non ci saranno gli ultras, con il Pontedera la curva sarà chiusa mentre contro la Fermana si giocherà senza pubblico. Per una squadra che vuole vincere il campionato non è proprio il massimo...

«Purtroppo questi sono i fatti e noi possiamo pensare solo a quello che accade dentro al campo e non fuori. Il Manuzzi ci dà forza ed energia ed è innegabile che prima la curva e poi anche gli altri settori ci mancheranno. Avremo un motivo in più per battere il Pontedera e la Fermana».

Da una settimana è ripartito il mercato con la finestra di gennaio. Dopo Bumbu, ceduto al Gubbio (e ieri in gol nel recupero con la Recanatese), ha ricevuto altre richieste?

«Nessuna, non ce ne sono al momento, anche perché il mercato si sta muovendo piano. Noi siamo in una situazione di grande privilegio, non abbiamo nessuna necessità e nessun obbligo, né in entrata, né in uscita, quindi possiamo restare tranquillamente alla finestra».

Neppure in entrata si muove qualcosa?

«No. Sto facendo alcune valutazioni, ma in questo momento non cerco nulla. A me interessa salvaguardare lo spogliatoio. E nello spogliatoio io metto sempre sullo stesso piano chi gioca di più e chi gioca di meno. Io credo tanto in chi è sceso in campo con continuità finora, ma anche tantissimo in chi lo ha fatto meno e che vorrà giocare più minuti nel girone di ritorno. Non mi interessa cambiare tanto per cambiare e non ho neppure bisogno di rinfrescare l’aria a Villa Silvia, perché stiamo molto bene così».

Il vero acquisto di gennaio sarà Andrea Ciofi. Come sta procedendo il suo recupero?

«Andrea sta bene e sta recuperando forte, senza intoppi e forse anche più velocemente del previsto. Vediamo se possiamo accorciare un po’ i tempi, di sicuro lo avremo in campo dopo la prima settimana di febbraio. Oltre a lui, io penso anche a Chiarello, Piacentini, Ogunseye, Coccolo, Siano e naturalmente anche a David, Pitti e Giovannini, i tre giovani meno utilizzati. Ci sarà bisogno di tutti nelle prossime 18 partite».

Domenica, dopo due settimane senza campionato, la squadra ha dato una grande risposta.

«Al di là del risultato, che sarebbe dovuto essere più rotondo, abbiamo dimostrato di non aver staccato la spina. Anzi, la sosta ci ha permesso di lavorare ancora meglio e di alzare ulteriormente il livello».

Domenica lei tornerà a Ferrara, in una città dove ha giocato per un anno e mezzo. Quali sono i suoi ricordi?

«A Ferrara sono stato molto bene e sono stato contento, nel mio percorso da calciatore, di aver indossato quella maglia. Segnai una decina di gol il primo anno e 4 nella stagione successiva, quando tornai dopo un passaggio a Messina. Ferrara è uno di quei posti dove mi hanno voluto bene».

Il 2 maggio 2004 il Cesena perse al Mazza, trafitto da un gol di Andy Selva. Ricorda quella partita?

«Certo, nel finale mi feci espellere per proteste. Mi arrabbiai tantissimo con un assistente (Camaioni, ndr) in un momento caldo della partita, quando avevamo cominciato a darcene parecchie. Esagerai e l’arbitro (Gava, ndr) mi cacciò. Oggi, se ripenso ad alcuni atteggiamenti che avevo in campo, mi ripeto sempre: “Se avessi un Fabio Artico in squadra, come calciatore, probabilmente ci litigherei ogni settimana”. A volte ero veramente insopportabile».

Cosa è cambiato nella Spal a distanza di un girone?

«All’andata era in grande difficoltà e quella partita alzò il livello di crisi. Oggi ha un altro allenatore, non vince tantissimo, ma non perde praticamente più. I giocatori vivranno il derby di domenica come la classica partita della svolta. Noi dovremo giocarlo sapendo di essere forti ma anche umili».