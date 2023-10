Calcio C, Allerta arancione a Chiavari: il sindaco Messuti sta firmando l’ordinanza che impone il rinvio di Virtus Entella-Cesena

Virtus Entella-Cesena in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Comunale di Chiavari sarà quasi certamente rinviata a data da destinarsi. Il sindaco di Chiavari, l’avvocato Federico Messuti, sta per firmare in questi minuti l’ordinanza che impone il rinvio della partita. Il comune di Chiavari ha infatti alzato l’allerta da giallo ad arancione per le ore 21 di oggi per i violenti temporali attesi in serata e tra gli impianti che saranno chiusi per evitare pericoli e disagi c’è anche lo stadio Comunale. Nelle vicinanze del quale c’è il Torrente Entella, che dà il nome alla squadra, che è a rischio esondazione. Gli ultras del Cesena che si erano messi in moto verso le ore 14, hanno fatto dietrofront e stanno rientrando già verso Cesena. La partita, a questo punto, potrebbe essere recuperata o giovedì 16 o mercoledì 22 novembre: decisione attesa già nel pomeriggio.