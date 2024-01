Calcio C, Adesso è ufficiale: Jonathan Bumbu saluta Cesena e passa al Gubbio a titolo definitivo

Ora è ufficiale: Jonathan Bumbu lascia il Cesena a titolo definitivo e approda al Gubbio. Lo ha ufficializzato il club bianconero: “Il Cesena FC comunica di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Jonathan Bumbu all’AS Gubbio 1919. Arrivato in bianconero nella scorsa stagione, l’esperienza in Romagna del centrocampista classe ’99 si chiude dopo 35 presenze e cinque reti, l’ultima delle quali contro l’Arezzo in questa stagione”.

Bumbu con il Gubbio ha firmato fino al 30 giugno 2025