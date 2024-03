Calcio C, a Pesaro non c’è posto per tutti e gli ultras del Cesena tiferanno da fuori

Gli ultras del Cesena a Pesaro non entreranno nel settore ospiti, ma faranno il tifo da fuori. Il motivo? Non c’è posto per tutti, con 588 posti disponibili, quindi come già accaduto in passato, preferiscono restare all’esterno. La gara di Pesaro è in programma domenica 17 marzo alle 20.45. Questo il comunicato sui social: “ Pesaro trasferta accessibile a tutti...?? Purtroppo no, dato l’ennesimo settore ospiti che per una tifoseria che muove migliaia di tifosi lungo lo stivale risulta troppo “stretto”... Se ricordiamo il disagio dei 1100 biglietti di Rimini, pensiamo un pò cosa potrebbe succedere a Pesaro con 588 tagliandi disponibili... Considerata la situazione e l’impossibilità nel poter trovare un biglietto per tutti, i gruppi Ultras della Curva Mare comunicano che, come già successo in passato, presenzieranno all’esterno del settore ospiti. Da anni continuiamo su questa linea di pensiero che porteremo sempre avanti con coerenza a prescindere da categoria e risultati sportivi del Cavalluccio. Chiediamo a chiunque sia sulla nostra stessa linea di pensiero di non disertare il viaggio a Pesaro perché comunque il nostro apporto non dovrà mancare. Ci faremo sentire ancora più forti anche se fuori dagli spalti. La richiesta agli 11 che scenderanno in campo è sempre più chiara: Portateci via da questa categoria!”.