Calcio C, A Ferrara solo i tifosi del Cesena muniti di tessera del tifoso: lo ha stabilito l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive

Gli scontri avvenuti prima di Perugia-Cesena nei pressi di un fastfood (scontri che erano stati “organizzati” a tavolino), sono stati puniti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nella determinazione del 28 dicembre è stato stabilito che, in occasione della prossima trasferta (Spal-Cesena in programma a Ferrara domenica 14 gennaio), la «vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Forlì-Cesena sarà esclusivamente per il settore ospiti» e sarà aperta solo ai «sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva Cesena Fc». Quindi, come già avvenuto in occasione della gara di Recanati (quando si “scontavano” gli scontri di Pescara), solo chi possiede la Cesena card potrà assistere al derby con la Spal. Da capire quale sarà la decisione dei gruppi della curva Mare, se lasciare libertà di scelta oppure se fare come accaduto a Recanati, quando si erano presentati ma erano rimasti fuori dallo stadio (cosa che a Ferrara difficilmente sarà concessa).