C’eravamo tanto amati: c’è aria di divorzio tra il Cesena e Artico nonostante un contratto fino al 2027

C’è aria di divorzio tra il Cesena e Fabio Artico. Questo nonostante il direttore sportivo sia legato al club bianconero fino al 30 giugno 2027 e nonostante, al suo primo campionato di B, il Cesena abbia navigato quasi sempre in zona play-off, scendendo al di sotto della decima posizione solo in un’occasione, dopo il 3-5 interno contro la Sampdoria...

Che il legame forte di un tempo ora non ci sia più lo dice il fatto che una decina di giorni fa il direttore sportivo non sia stato inviato al primo summit per la stagione 2025-2026 andato in scena in New Jersey: insieme a tutti i soci forti c’erano il direttore generale Di Taranto e il consigliere d’amministrazione Agostini. Non Artico. Che in quei giorni ha iniziato a guardarsi intorno. Partendo da Cremona, dove lavorò un paio di mesi come scouting tra le esperienze di Alessandria e Cesena.

