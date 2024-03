Biglietti Vis Pesaro-Cesena: concessa anche la tribuna laterale ai tifosi ospiti, via alla prevendita

Biglietti Vis Pesaro-Cesena. La società bianconera ha ottenuto il via libera dal Gos per destinare la tribuna laterale nei pressi del settore ospiti ai tifosi del Cesena. Di conseguenza, oltre ai 588 posti del settore ospiti, ai tifosi bianconeri andranno altri 188 posti per un totale di 776 posti disponibili. La prevendita dei biglietti parte oggi alle 16. Il match è in programma domenica sera alle 20.45.

I prezzi

Settore ospiti: 14 euro Intero, 12 euro Ridotto, 1 euro Ridottissimo

Tribuna coperta: 25 euro Intero, 22 euro Ridotto, 1 euro Ridottissimo

(Ridotto Under 15, Over 65 e donne, ridottissimo bambini da 0 a 10 anni)