Di professione fa il calciatore, ma nel tempo libero preferisce svariare e cambiare gioco, proprio come fa magistralmente sul rettangolo verde con la palla tra i piedi e la maglia del Cesena. Per chi ancora non lo sapesse, le due passioni di Tommaso Berti sono la formula 1 e soprattutto il ciclismo. Nel primo caso, quest’anno, il trequartista di Calisese è stato sfortunato: «A gennaio - sorride - avevo acquistato il biglietto per assistere al Gp di Imola con Siano. Saremmo dovuti andare alla Tosa, ma non è stato possibile perché il 19 maggio abbiamo giocato l’ultima partita di Supercoppa contro la Juve Stabia, proprio nel giorno della gara, e di conseguenza abbiamo dovuto rivendere il biglietto». Per fortuna è andata decisamente meglio con il ciclismo. Perché, senza play-off da giocare, Berti è salito la scorsa settimana sul Monte Grappa per assistere alla penultima tappa del Giro d’Italia assieme ad un gruppo di amici. Non solo: prima dell’arrivo della Carovana Rosa, è pure salito sulla bicicletta percorrendo l’intera salita fino al Gran Premio della Montagna.

Berti, come è nata l’idea di andare sul Monte Grappa e di seguire il Giro dal vivo?

«Quando è uscito il percorso, abbiamo puntato questa tappa, perché la salita è molto affascinante e suggestiva. Abbiamo deciso di fare le cose in grande e di trascorrere la notte proprio in cima, per poi provare il percorso sabato mattina e attendere i corridori al pomeriggio. Quindi abbiamo affittato un pulmino e venerdì scorso siamo partiti da Calisese in otto. Al nostro arrivo, abbiamo montato il gazebo e ci siamo organizzati per la cena, pronti per la notte».

Il meteo non è stato un alleato.

«No, perché proprio prima di piantare le tende, dopo le 21 ha cominciato a grandinare violentemente e non abbiamo potuto allestire nulla. Per questo io ho dormito un paio di ore nel pulmino assieme ad altri tre amici, mentre gli altri hanno fatto il dritto fuori. Avevamo preparato anche le scritte sull’asfalto per Marco Pantani, ma la pioggia ha spazzato via tutto e pulito le strade».

Il giorno della tappa, però, è stato indimenticabile ed è filato via liscio.

«Sì, è stato davvero bellissimo. Al mattino ho fatto la salita: 18 chilometri con pendenza media dell’8 per cento, che in realtà sono molto più duri perché alcuni tratti di falsopiano e di discesa influiscono sul calcolo. Devo dire che è stata durissima, però sono andato piano e mi sono goduto il paesaggio. Saliti in cima, abbiamo atteso il passaggio dei corridori e ne è davvero valsa la pena, perché non avevo mai visto Pogacar dal vivo. Quando è passato, sembrava non avesse la bicicletta ma un motorino. Dal vivo è meraviglioso, un alieno. Avevo già assistito alla tappa del Fedaia due anni fa e ai passaggi del Giro a Cesena, ma vedere Pogacar sul Monte Grappa è stato ancora più emozionante». Quest’anno è stato più cannibale lui al Giro d’Italia o il suo Cesena in Serie C? «Bel paragone. Considerando che, anche quando non era obbligato a vincere, alla fine vinceva lo stesso, direi che si è comportato proprio come noi. Abbiamo cannibalizzato il campionato e il Giro».

Se lei non fosse diventato un calciatore, avrebbe provato con il ciclismo?

«Sì, anche perché il fisico da scalatore ce l’avrei (sorride, ndr)».

A proposito di fisico e di allenamenti, è vero che sta seguendo uno specifico programma di potenziamento in vista della prossima stagione?

«Al mattino esco spesso in bici, poi vado in palestra per potenziare la parte superiore. La B è un campionato più difficile, anche a livello fisico, e voglio essere pronto».

Se chiude gli occhi e pensa a un anno fa, quando stava per chiudere la sua esperienza alla Fiorentina con una beffarda sconfitta all’ultimo secondo in finale scudetto, cosa pensa?

«Penso di essere cresciuto tanto e che probabilmente non mi sarei aspettato di trovarmi dalla Primavera alla Serie B nel giro di un anno. Ma dal ritiro di Acquapartita mi ero accorto che qualcosa stava scattando. Pensavo che avremmo potuto fare qualcosa di grande, magari non così grande. Con il senno di poi, posso dire che è andata bene».

Ora cosa si aspetta dal nuovo salto in alto?

«La B l’ho vista in televisione o da raccattapalle/tifoso al Manuzzi. Il salto è grande, ma anche molto stimolante. Ci saranno giocatori scesi dalla A, un tasso tecnico e un fattore ambientale superiori e anche a livello fisico non si scherzerà più. In B si alza il livello di tutto. Devi avere più fame e più cattiveria, devi sbagliare meno. Sono molto curioso di mettermi alla prova, per capire se ci posso stare, come ci posso stare e cosa posso fare».

C’è ancora chi si chiede l’origine del suo soprannome “Muri”, che lei usa anche su Instagram. Può spiegarlo?

«A Calisese mi chiamano tutti Muri e non Tommy perché, quando avevo 5-6 anni e ho cominciato a giocare a calcio, dato che i miei genitori si chiamano Mauro e Maura e mio zio Maurizio, io ero soprannominato Maurino. Poi è diventato Muri. A me piace molto. Nessuno di loro mi ha chiamato mai per nome e per tutti, nel mio paese, sono Muri».

Ultima domanda calcistica: si aspettava di non uscire più dal campo nel girone di ritorno e di chiudere addirittura a 6 gol?