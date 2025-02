Artico: “Dite che al Cesena manca un difensore? Pieraccini e Piacentini sono forti” VIDEO

Nel corso della presentazione di Saric e Russo, il direttore sportivo del Cesena Fabio Artico ha tracciato il bilancio del mercato invernale: “Finalmente si è chiuso. È stato un mercato particolare perché la costruzione della squadra poggiava sul fatto che la società vuole mantenere la categoria e la sostenibilità economica. C’erano da fare dei ritocchi, non stravolgere la squadra. Sono soddisfatto dei nuovi arrivati perché sono voluti venire a Cesena nonostante concorrenza di altre squadre. Manca il sesto difensore? Pieraccini e Piacentini sono forti e possono scalare le gerarchie. In avanti Kargbo è uscito a quattro giorni dalla chiusura e la sua partenza non era prevista. Inoltre l’utile derivato dalla sua cessione non era a disposizione per il mercato”.

Il diesse continua nella sua analisi: “A centrocampo abbiamo già Francesconi come giocatore aggressivo e di impatto. Giovannini è un talento che ha bisogno di crescere, a Pineto era ormai un anno perso per lui, preferisco che si alleni con noi”.