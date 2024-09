Ieri pomeriggio il Cesena ha ripreso gli allenamenti a Villa Silvia. La sorpresa è rappresentata da Saber, che ha lavorato parzialmente con il gruppo per la prima volta da un mese e mezzo a questa parte. Si avvicina, quindi, il suo ritorno in campo: probabile che possa rivedersi in panchina in Coppa Italia a Pisa o contro il Mantova domenica 29 settembre.