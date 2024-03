Cesena: Adamo torna a destra, ballottaggio Corazza-Kargbo

Prosegue la marcia di avvicinamento del Cesena alla delicata trasferta di domenica a Lucca (calcio d’inizio alle ore 14). Ieri, agli ordini di Domenico Toscano, i bianconeri sono tornati ad allenarsi al mattino, con il menù settimanale che non varierà mai fino alla rifinitura di sabato. Con il recupero di Pieraccini, Donnarumma e Corazza, si allungano le rotazioni a disposizione del tecnico calabrese: una maglia da titolare per il mancino sembra scontata, con Adamo destinato a tornare sulla corsia preferita a destra, mentre in difesa e in attacco ci sono maggiori soluzioni. Al fianco di Prestia e Silvestri potrebbe tornare lo stesso Pieraccini, ma anche rivedersi dal primo minuto Ciofi, mentre davanti Corazza potrebbe insidiare Kargbo, utilissimo anche a partita in corso. Quanto al centrocampo, senza capitan De Rose e Saber (quest’ultimo continua a lavorare a parte per esserci contro il Pescara), restano a disposizione Varone e Francesconi, che saranno riproposti dal primo minuto dopo lo sfortunato precedente di Carrara.