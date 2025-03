Cattolica, un trionfo per cominciare la risalita

Il primo gradino è stato superato: il Cattolica infatti ha vinto il campionato di Terza Categoria, con cinque giornate di anticipo, iniziando la scalata per riconquistare i palcoscenici perduti dopo un’estate drammatica, con la mancata iscrizione alla Promozione. Il sodalizio guidato da Enrico Giovanetti, volto notissimo del calcio locale, ha dominato letteralmente il girone B, con 17 vittorie e due pari, 76 gol fatti e 14 subìti, miglior attacco e difesa del campionato. La festa, per mister Davide Cangini e i suoi ragazzi, è partita al fischio finale della gara con l’Academy Riccione, vinta 8-0. «Era tutta un’incognita, ma abbiamo allestito una squadra veramente forte: abbiamo ammazzato il campionato» sorride il presidente Giovanetti. In estate a Cattolica sono tornati tanti veterani di mille battaglie in categorie superiori: «Un atto d’amore verso il Cattolica, un attestato di stima nei miei confronti e della società. Li ringrazio: hanno guidato i giovani, hanno usato bene il bastone e la carota, sono stati la nostra forza». Il Cattolica non vuole fermarsi dopo i festeggiamenti: «Vogliamo finire il campionato da imbattuti e poi vincere la Coppa: ora siamo in semifinale». Un ringraziamento al pubblico: «Anche oggi (ieri, ndr) lo stadio era gremito: un colpo d’occhio così neanche in Promozione».