Calciomercato, Banfi al Forlì, l’Imolese tessera Camara, il Ravenna costretto a rinunciare a Marrone

Con il Cesena che ha deciso di non operare sul mercato se non per mettere sotto contratto Jonathan Klinsmann, che fungerà da terzo portiere, e con il Rimini che sta cercando di individuare un terzino sinistro adatto al gioco di Troise, il penultimo giorno di calciomercato è “dominato” dalle società di Serie D. Il Forlì ha annunciato l’atteso ingaggio di Emanuele Banfi, seconda punta che scende dalla Virtus Entella di Serie C, mentre l’Imolese ha messo sotto contratto fino al 30 giugno il diciottenne spagnolo Oumar Camara Sinaba, centravanti catalano cresciuto nel Matarò e che dal 2022 era allo Spezia (ha giocato con Under 17 e Primavera). Salta, invece, lo sbarco di Luca Marrone al Ravenna in quanto la Fifa ha imposto il divieto di acquisti e cessioni, per almeno questa finestra di mercato, al Venezia, proprietario del cartellino dell’esterno classe 2005.