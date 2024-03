Il centrocampista della Roma Edoardo Bove ha lasciato il ritiro dell’Under 21. Il classe 2002 era stato convocato dal ct Nunziata per le sfide contro Lettonia e Turchia del 22 e 26 marzo valide per le qualificazioni agli Europei del prossimo anno, ma è stato costretto a fare rientro a Roma per un problema (non grave) al piede sinistro. Gli azzurrini sono in ritiro al Da Vinci di Cesenatico e venerdì alle 18.15 sfidano la Lettonia all’Orogel Stadium Manuzzi di Cesena.