Calcio serie D, il Ravenna passa sul campo del Corticella e dice addio a tutti. Victor ko e Forlì fermato sul pari

Una data forse decisiva: domenica 4 febbraio. Perchè il campionato del girone D potrebbe aver preso la direzione di Ravenna ora a +4. Infatti la squadra giallorossa vince sul difficile campo del Corticella (in gol Nappello e Diallo) e scappa via approfittando della sconfitta del Victor San Marino in casa del Sangiuliano City (2-0) e del pari del Forlì raggiunto nel finale a Fidenza dal Borgo San Donnino (1-1). Per i biancorossi di Antonioli in gol Babbi che sostituiva lo squalificato Merlonghi. Per il resto due belle vittorie di Imolese in casa contro il Certaldo (a bersaglio Brandi e Daffe) e della Sammaurese a Pistoia (acuti di Montesi e Maltoni).

Nel girone F, invece, terza vittoria consecutiva dello United Riccione che davanti ai propri tifosi supera la Forsempronese (3-1): in gol Maio e doppietta di Samb.