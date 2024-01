Calcio serie D, crollano in casa Ravenna e Forlì, il San Marino è soltanto a -1 dalla vetta

E’ una domenica targata Victor che piega il Sant’Angelo (3-2) e si porta a -1 dalla capolista Ravenna che perde in casa contro il Fanfulla (1-2) davanti al presidente Cipriani. I titani in gol con Lozza e due volte Arlotti. I giallorossi si illudono con il Fanfulla con Diallo ma nella ripresa c’è il ribaltone lombardo firmato da Premoli e Cocuzza. La squadra di Gadda perde Campagna e Sabbatani espulsi, tra i bianconeri rosso per Odalo. Il Forlì si fa sorprendere dal Sangiuliano City che vince con un rigore di Salzano al 94’. Infine il derby del Macrelli va alla Sammaurese che in 10 piega l’Imolese (1-0): decide Francesco Campagna su rigore. Nel girone F colpaccio dello United Riccione a Sora (1-2): per i biancazzurri gol del pareggio di Maio poco prima dell’intervallo, quindi gol-partita di capitan Syku al 95’.