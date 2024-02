Calcio serie C, il Rimini prova a pescare il terno per consolidare la zona play-off

Fin qui Emanuele Troise non aveva voluto sentir parlare di svolte, bivi, incroci. Ma di fronte alla prospettiva di 6 partite in tre settimane, compresa una semifinale di Coppa Italia, anche il tecnico del Rimini accetta di entrare in modalità Pressure Test. Ma soprattutto i tre viaggi in 9 giorni che sono un evento più unico che raro a queste latitudini. Pertanto nei prossimi venti giorni si capirà se la stagione dei biancorossi sarà negativa, accettabile, positiva o addirittura brillante.

«È il periodo dell’anno decisivo per tutte le squadre, non solo per il Rimini. Ma non farò calcoli né gestioni nella partita contro l’Ancona. Siamo ancora distanti, ci sono tante partite da disputare. Credo che saranno sei partite in circa 20 giorni, com’è già successo nei periodi trascorsi, poi dopo la prima potrebbero esserci delle valutazioni diverse rispetto a quello che dirà la gara contro l’Ancona, in termini di gestione e di valutazione della disponibilità della rosa».

l’obiettivo è la continuità rispetto alle ultime due gare che hanno prodotto altrettanti successi. Tradotto, il Rimini andrà a caccia del terno secco che sarebbe tanta roba in un contesto che lo vede al momento non più nella terra di nessuno ma dentro i play-off (decimo posto): «La nostra intenzione è sicuramente quella di dare continuità dopo l’ottimo risultato in casa con il Pontedera. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile perché incontriamo una squadra che è in salute, ha nell’intensità, la fisicità, ma anche aggressività, con palla e senza palla, i suoi punti di forza. E’ una formazione che gioca molto in verticale».

E’ un Troise che chiede ulteriori miglioramenti al suo Rimini anche perché è arrivato il momento di stringere i denti e serrare le fila: «Sicuramente in ogni tappa che abbiamo affrontato abbiamo sempre cercato di migliorarci. È un gruppo che ogni settimana prova a migliorare il proprio livello di rendimento, sia sotto l’aspetto tecnico che tattico. Credo che nelle ultime due gare, soprattutto contro il Pontedera, la squadra abbia mostrato l’intenzione di alzare il proprio livello e la posta in palio. Abbiamo dato priorità alla partita contro l’Ancona perché è inutile guardare troppo in là. Sappiamo che abbiamo un periodo intenso, ma ho chiesto ai ragazzi di riversare tutte le energie e i pensieri sulla partita contro i dorici».

Niente esperimenti

Nelle Marche dovrebbe essere un Rimini più classico e meno sperimentale: «Ma Langella contro il Pontedera ha fatto il centrocampista come sempre. In altre circostanze ha svolto questo ruolo con determinati compiti e funzioni. Christian ha la capacità di difendere a campo aperto, perché calcisticamente è un giocatore molto intelligente e ha interpretato il compito in modo ottimale. Contro l’Ancona Langella tornerà a fare il centrocampista con altri compiti, con altre funzioni, così come gli altri».

Difficile capire se Troise preferirà più imprevedibilità in attacco o un punto di riferimento come Cernigoi al rientro. «Ho parlato di un avversario molto intenso, fisico, tecnico perché l’allenatore, che è subentrato, propone calcio soprattutto a livello verticale. Secondo me incontreremo un Ancona agguerrito, a caccia di punti, pertanto ci aspetterà una partita impegnativa. Noi cercheremo di dare continuità, alzando l’asticella sulla gestione palla dove dovremo essere bravi. Dispongo di tanti giocatori in grado di poter svolgere questo compito, cercherò di farlo dall’inizio sia con quelli che partiranno che nelle rotazioni»