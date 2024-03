Altro giro e altra sconfitta sul campo della Lucchese. E ora sono 15 su 19 con l’ultima vittoria datata 1987. Stavolta sono Quirini e Gucher, nel primo tempo, a far piangere i biancorossi ai quali non basta il gol di Morra al minuto 88 così come l’anno scorso non era stato sufficiente il guizzo di Santini in zona Cesarini quando aveva accorciato le distanze. Stesso punteggio di un anno fa, dunque (2-1) anche se la classifica è migliore.