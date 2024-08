Il Rimini pareggia al Cabassi di Carpi dove non vince da 24 anni (2-2). Un pareggio un po’ beffardo per la dinamica della partita: Longobardi segna al 38’, quindi pareggia Gerbi al 59’, Garetto riporta avanti i biancorossi all’82’ ma il neo entrato Saporetti firma il definitivo 2-2 al minuto 86. Per la squadra di Buscè anche una traversa con Garetto.